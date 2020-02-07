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Edirne´de 'kule radarlar' geri dönüyor

DHA

EDİRNE'de 2016 yılında kent merkezinde hizmete alınıp 4 ay çalıştıktan sonra kaldırılan Elektronik Denetleme Sistemi´nin (EDS) yeniden aktif hale gelmesi için ilk adım atıldı. Kent merkezine kurulan kule radarları da kapsayan sistemle ilgili madde, Belediye Meclis toplantısında Ak Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşı CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edildi. 

EDİRNE'de 2016 yılında kent merkezinde hizmete alınıp 4 ay çalıştıktan sonra kaldırılan Elektronik Denetleme Sistemi´nin (EDS) yeniden aktif hale gelmesi için ilk adım atıldı. Kent merkezine kurulan kule radarları da kapsayan sistemle ilgili madde, Belediye Meclis toplantısında Ak Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşı CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edildi. 
Edirne Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısında, kent merkezinde 4 yıl önce 4 aylığına uygulamaya alınan EDS Kule Radar Sistemi'nin tekrar başlatılması için karar alındı. Belediye Başkanı Recep Gürkan´ın başkanlık ettiği toplantıda 5´i gündem dışı toplam 27 madde görüşüldü. Edirne´de 2016 yılının nisan ayında uygulamaya başlanan, hain darbe girişiminden sonra ülke genelinde uygulaması iptal edilen EDS Kule Radar Sistemi'nin yeniden hizmete alınması kararının da görüşüldüğü mecliste AK Parti ve MHP grubu sisteme karşı çıktı.
AK PARTİ VE MHP RADARA 'HAYIR' DEDİ
EDS sisteminin Edirne´de yeniden aktif hale getirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak ön protokol ve nihai protokol konusunda Belediye Başkanı Recep Gürkan´a yetki verilmesinin görüşüldüğü maddede AK Parti ve MHP´liler ret oyu kullandı. AK Parti grup sözcüsü mimar Mehmet Çapoğlu, kimsenin ölümcül ya da yaralamalı kaza olmasını istemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Ancak denenmiş bir uygulama var burada ve bayağı sıkıntılar yaşandı şehirde. Edirne çok şeyi aşmış bir şehir. Yayalara yol verme konusunda, trafikte saygı konusunda çok saygılıyız. Fakat bunlar para cezalarının yanı sıra insanların gönlünde de olduğu için gerçekleşen gelişmeler. Türkiye'nin bazı illeri bu konuda pilot il olarak seçilmişti ve denenmiş bu uygulamada ve Edirne de bu illerin arasındaydı. Fakat daha sonra bakanımız; 'devlet vatandaşa tuzak kurmaz' diyerek radar sistemini kaldırdı. Bu konuda herhangi bir ilerleme o gün bugündür olmadı. Ancak EDS dediğimiz elektronik denetleme sistemi sadece radarla alakalı bir sistem değil. Birçok şeyi kapsıyor ve bu bir çok şey de uygulanıyor zaten. Ancak Edirne'nin girişi, Kıyık ve Yıldırım'dan gelişte insanlar buna mutlaka yakalanıyor. Yani 1 kilometre fazla gitseniz de bir insana çarpabilirsiniz, 1 kilometre düşük de gitseniz bir insana çarpabilirsiniz."
Başkan Gürkan, söz konusu sistemin para kazanma amacıyla değil, para cezalarının caydırıcılığını kullanarak trafik kurallarının düzenli uygulanmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.  
SİSTEMİ SAVUNDU
Sistem kurulmadan önce Edirne´de ölümlü ve yaralamalı kazaların sayılarındaki yüksekliğe dikkat çeken Gürkan, "Bu sistem kurulmadan önce Edirne´de Sigorta İl Müdürlüğü ile Sanayi Sitesi arasında her yıl en az 2 ölümlü trafik kazası meydana geliyordu. Bu sistemle ölümlü kaza oranı sıfıra düştü. Yaralamalı kazalar yüzde 50 oranında azaldı. Maddi hasarlı kazalar daha yüksek bir oranda azaldı. Mesela Bulgaristan´a, Yunanistan´a geçiyoruz ya da Avrupa´nın herhangi bir şehrinde trafik kurallarına uyuyoruz ama Türkiye´de ya tepki gösteriyoruz ya da uymamaya çalışıyoruz. Trafik kuralları evrenseldir. Sadece hız limitleri değişebilir. Buradaki amaç gelir değildir. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bir yakınımızı trafik kazasında kaybetsek ya da ömür boyu sakat kalsak bunun bedeli nedir? Var mıdır böyle bir bedel? Yoktur. O yüzden kurallara uygulamalara sadece para olarak bakmak insan canını hiçe saymaktır. 4 ay gibi kısa sürede çalışmasına rağmen ölümlü kazalar sıfıra düştü. Bundan daha büyük bir değer bence yok. Kuralın uygulanması kurala uyanları rahatsız etmez. Biri rahatsız oluyorsa kurala uymuyordur. EDS radar kulenin olduğu yerlerde sürücüler, sistem çalışmamasına rağmen halen yavaşlayarak geçiyor. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz. Benim kurala uymama gibi niyetim olmadığı için bundan rahatsız olmuyorum. En önemli kısmı da öncelikle can sonra da mal kaybının önlenmesi. Sizin kurala uymamanızın faturasını başkaları canıyla malıyla ödememeli. Bu yaptırımlar da sizden para almak için değil bu kurallara uymayı mecburi hale getirmek için" diye konuştu.'ONAYLANIRSA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK'
Gürkan, meclisten karar çıkmasının ardından konuyla ilgili komisyonun çalışma yapacağını, ardından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü´ne çalışmanın onaya gideceğini, onaylanması halinde çalışmaya başlayacağını dile getirdi. Görüşmelerin ardından madde AK Parti ve MHP´nin ret oyuna karşı, CHP ve İYİ Parti´nin oy çokluğuyla kabul edildi.

EDİRNE

07 Şubat 2020 Cuma

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