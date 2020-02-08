Trakya'da kar etkili oluyor

TRAKYA'da dün gece başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Edirne'de 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Tekirdağ ve Kırklareli'de ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

Edirne'de dünden beri etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bulgaristan'a sınır Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde, kar yağışı sevinçle karşılandı. Köylülerden buğday üreticisi Osman Alaç (75), torunları için yaptığı kızakla önce kendisi kayarak karın yağışını kutladı. Osan Alaç, torunları Arda ve Arzu Dinç ile birlikte karın keyfini çıkardı. Osman Alaç, "Kar yağışını çok bekledik. Bu yıl beklediğimiz kar geç de olsa yağdı. Yağan kar buğdaya çok iyi gelecek. Ben de bu sevincimi torunlarıma kendi ellerimle yaptığım kızakla kayarak kutladık" dedi.

TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'da da gece yarısı başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Hayrabolu ve Malkara ile Çorlu ilçelerinde etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu kente, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Karayolları ve belediye ekipleri, gece boyunca yollarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Polis ve jandarma ekipleri, yollarda vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kırklareli'de de kar yağışı Demirköy, Lüleburgaz ilçeleri ile Bulgaristan'a sınır köylerde etkili oldu.



EDİRNE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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