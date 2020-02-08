‘Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’ teması belli oldu: ‘Çevre ve sıfır atık’

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun teması açıklandı. Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, maratonun temasının ‘çevre ve sıfır atık farkındalığı’ olduğunu söyledi.

Edirne’de özel bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşlan TUYUP Başkanı Önder Akdağ, 12 Nisan 2020 tarihinde bu yıl 6’ıncısının koşulacağı ‘Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’nun temasının ‘Çevre ve sıfır atık’ temasının işleneceğini belirtti.



Tema: "Çevre ve sıfır atık”

TUYUB Başkanı Akdağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu yıl maratonun 6’ıncısını yapacağız, 12 Nisan’da. Her yıl bilindiği üzere farklı bir temayla yapıyoruz bu organizasyonu. Bu yıl ki temamızda ‘Çevre ve sıfır atık’ teması. Şimdi tema kapsamında Trakya Üniversitesi, diğer sivil toplum örgütleri kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla sergi ve paneller planlıyoruz. Bir slogan olarak bu temayı seçmek değil amacımız. Amacımız değişik katmanlarına, çevre bilincinin oluşması adına, atıkla ilgili bilinçlendirme adına bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Söz konusu basın toplantısına, Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Edirne Yeşilay Derneği ve bisiklet dernekleri katılarak, maratonu destek vereceklerini belirttiler.

EDİRNE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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