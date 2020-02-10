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(Özel) Edirne’de şoke eden görüntü Bunun adı ‘avcılık’ değil, ‘vahşet’ Anne ve yavru kurt ...

İHA

Edirne'de, özel bir tekstil fabrikasında bakılan 2 kurt köpeği, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak katledildi. Fabrika yakınında bulunan gölet kenarında tüfekle vurulmuş halde cansız bedenleri bulunan kurt köpeklerinin, kaçak av yapan şahıslar tarafından vurulduğu üzerinde duruluyor.

(Özel) Edirne’de şoke eden görüntü Bunun adı ‘avcılık’ değil, ‘vahşet’ Anne ve yavru kurt köpeklerini av tüfeğiyle vurdular

Edirne’de, özel bir tekstil fabrikasında bakılan 2 kurt köpeği, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak katledildi. Fabrika yakınında bulunan gölet kenarında tüfekle vurulmuş halde cansız bedenleri bulunan kurt köpeklerinin, kaçak av yapan şahıslar tarafından vurulduğu üzerinde duruluyor.
Olay, dün Edirne Kapıkule yolu üzerinde bulunan Kemalköy göletinde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bakılan anne ve yavrusu kurt köpekleri, fabrikanın güvenlik görevlileri tarafından, fabrikada dolaşmaları için serbest bırakıldı. Köpekler yuvalarına dönmeyince, bir süre sonra köpekleri aramaya çıkan görevliler, anne ve yavrusu kurt köpeğinin cansız bedenini fabrika yakınında bulunan gölet kenarında buldu. O anlar, görevlilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Av tüfeğiyle katledildiler
Söz konusu fabrikanın arka tarafında bulunan Kemal köyü yakınlarında, güvenlik görevlileri tarafından her iki köpeğin de cansız bedeni bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından yapılan incelemede kurt köpeklerinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Fabrika sahibi tarafından olay jandarmaya bildirildi.

Ördekleri kaçırdıkları için vurdular
Fabrika işletmecisi Sedat Dertli, “Arkadaşlarımız zaman zaman fabrika içerisinde dolaşsınlar diye köpeklerimizi serbest bırakıyorlar. Yine anne ve yavrusunu akşam serbest bırakmışlar. Yavru henüz 9 aylık. Fabrika arkasında bulunan gölet kenarında tüfekle vurulmuş bulduk. Gölette avcılar ördek avlıyorlar. Tahmin ediyoruz ki ördekleri kaçırırlar, uçururlar diye katlettiler. Bunun adı gerçekten vahşet. Gerçekten çok üzgünüz. Böyle insanların aramızda yaşamaları, korkutucu, bugün bu köpekleri vuran yarın insanı da vurur. Jandarmaya haber verdik, en kısa zamanda sorumluların yakalanarak, cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Jandarma inceleme başlattı
Jandarma ekipleri, Edirne merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında meydana gelen olayda, gölette ördek avı yapan kaçak avcı ve avcılarla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

EDİRNE

10 Şubat 2020 Pazartesi

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