Fabrika bahçesinde bakılan 2 köpek, tüfekle öldürülmüş bulundu

'Babam ve ben'

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EDİRNE'de, fabrikanın bahçesinde bakılan kurt köpeği ve yavrusu, güvenlik görevlileri tarafından ölü bulundu. Köpeklerin, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

Edirne'de Kapıkule yolu üzerindeki fabrikanın güvenlik görevlileri, bahçede bakılan kurt köpeği ve yavrusunu, sabah saatlerinde ölü buldu. Dolaşması için salınan ve bahçeye dönmeyince merak edilen 2 köpek, fabrika yakınındaki Kemalköy Göleti kenarında bulundu. Köpek ölülerini bulan görevliler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, köpeklerin av tüfeğiyle vurulduğunu belirledi. Jandarma, köpekleri vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



EDİRNE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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