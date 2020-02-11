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Duygulandıran fotoğraf

İHA

Edirne Valiliği tarafından Elazığlı ve Malatyalı depremzedeler için toplanan yardım kampanyasına destek vermek için katılan 18 yaşındaki engelli Cemal Hazar Kahraman, bir eliyle bastonunu tuttu bir eliyle koli hazırladı. Kimi vatandaşı ağlatan kimi vatandaşı duygulandıran o anın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda takdir topladı.

Duygulandıran fotoğraf

Edirne Valiliği tarafından Elazığlı ve Malatyalı depremzedeler için toplanan yardım kampanyasına destek vermek için katılan 18 yaşındaki engelli Cemal Hazar Kahraman, bir eliyle bastonunu tuttu bir eliyle koli hazırladı. Kimi vatandaşı ağlatan kimi vatandaşı duygulandıran o anın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda takdir topladı.
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlara Edirne Valiliği tarafından gıda yardımı toplanmaya başlandı. Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda toplanan yardımlara kısa sürede yoğun katılım sağlandı. Toplanan yardımların paketlenmesi için AFAD ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü vatandaş yoğun çaba sarf etti.
Edirneli serebral palsi hastalığı nedeniyle 15 yıldır yürüyemezken fitness sporu ile tekerlekli sandalyesini bir kenara bırakarak son 3 yıldır koltuk değneğiyle yürüyebilen Cemal Hazar Kahraman’da toplanan yardımların paketlenmesi için yardımda bulundu.
Bir eliyle bastonunu tutan diğer eliyle ise paketleme işlemi yapan Kahraman, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bir kez daha gösteren Kahraman’ın o anları sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra çok sayıda takdir topladı.
Hayata hiçbir şeyin engel olamayacağını söyleyen Kahraman, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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