Prof.Dr. Karlıkaya: Sigaraya bağlı ölümlerde yüzde 150´ye yakın artış bekleniyor

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, yılda 100 bin kişinin sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini, önümüzdeki 1020 yıl içerisinde ise bu rakamda yüzde 150´ye yakın artış beklediklerini söyledi.

Yeşilay Edirne Şubesi'nce düzenlenen `Temiz Nefes´ programında konuşan Prof. Dr. Celal Karlıkaya, sigaranın hem kişiye hem de ülke ekonomisine verdiği zararları anlattı. Karlıkaya, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 8 milyon insanın sigaradan öldüğünü, bunun 1 milyonunun da kendi içmediği halde pasif içicilikten etkilenen insanlar olduğunu belirtti. Ekonomiye de yıllık zararının 120 milyar liraya yakın olduğunu dile getiren Karlıkaya, sigara endüstrisinin etik ya da insani boyutları düşünmediğini belirtti. Türkiye´de yılda 100 bin civarında ölümün sigara kaynaklı olduğunun altını çizen Karlıkaya, "Dünya Sağlık Örgütü´ne göre her yıl 8 milyon insan sigaradan ölüyor. Bunun 1 milyonu da kendi içmediği halde ölüyor. Yani 8´de 1 de içmeyenin ölümüne neden olan bir sağlık zararlısından bahsediyoruz. Ülkemiz verileri de 100 bin civarında en az ama önümüzdeki 1020 yıl içerisinde yüzde 150´ye yakın artış beklediğimiz, yine ekonomik boyutuyla devletin en yüksek ağızlarından gelen bilgilere göre yılda 120 milyar liraya yakın halkımıza ekonomik de zarar veren bir zararlıdan bahsediyoruz" dedi.

'BİZ MÜCADELE ETTİKÇE, SİGARA ŞİRKETLERİ PROMOSYON YAPIYOR'

Sigara endüstrisinin, etik ya da insani boyutları düşünen bir endüstri olmadığını belirten Prof.Dr. Celal Karlıkaya, "Biz şöyle tahmin ediyoruz; sigarayla mücadelemiz arttıkça tütün şirketleri her türlü tütün ürünün bir şekilde gündemde kalması, insanların kullanması, belki gençlere ve çocuklara daha çok ulaşabilmesi için bunun promosyonunu yapıyor. Yani bir şekilde bunun yayılmasını sağlamaya çalışıyor. Kontrolü zor bir durum. İnsanlar tütün ürünlerini esas olarak nikotin için kullanıyorlar. Mesela nargiledeki nikotinin bir nefesteki miktarı sudan geçtiği için azalıyor, bu yüzden bir sigaradaki nikotini almak için 100-200 kat fazla duman çekiyor insanlar. Karbonmonoksit özellikle başta olmak üzere bu kişiler zehirli gazlara daha çok maruz kalıyorlar" diye konuştu.

Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç ise bağımlılık konusunda vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda etkinliği düzenlediklerini söyledi.

