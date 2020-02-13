Kapıkule’de dev uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Edirne-İstanbul polisinden ortak operasyon

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tır aracında ve İstanbul'da yapılan bir depoda yapılan operasyonlarda, 416 kilogram bir 200 bin adet ecstasy, 160 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uluslararası uyuşturucu madde ticareti’ yapan şahıslara yönelik olarak çalışmalar aralıksız sürüyor.



Tırdan ecstasy çıktı

Yapılan çalışmalar neticesinde, 10 Şubat günü saat 04.00 sıralarında ülkeye girmeye çalışan bir tırda Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Muhafaza görevlilerince yapılan aramada; 210 paket halinde daralı ağırlığı 416 kilo gelen toplam bir 200 bin adet civarında ecstasy hap maddesi ele geçirildi.



Edirneİstanbul ortak operasyon

Söz konusu operasyonlar kapsamında, 1 şüpheli yakalanmış, aynı olayla bağlantılı devam eden çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteği ile İstanbul ilinde bir depoda yapılan aramada toplam 196 paket halinde 160 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirilmiş ve olay ile ilgili İstanbul ilinde de 10 şüpheli yakalanarak ile getirildi.

Toplam 11 şüpheli Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

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