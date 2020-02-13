Yunanistan askerleri tarafından darp edilip gruplar halinde Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye geri itilen göçmenlerin sayısı son 10 günde 310'a ulaştı. Göçmenlerden biri soğuk suda fazla kalmaktan hipotermi geçirerek, diğeri ise boğularak hayatını kaybetti.

Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Meriç Nehri’nden zorla Türkiye’ye gönderilen yüzlerce göçmen grubu Edirne’nin sınır köylerine sığınıyor. Yarı çıplak halde donmak üzere olan ve darp edilen göçmenler, köy sakinleri tarafından battaniyelere sarılıp sıcak alana getiriliyor. Ardından köy halkı tarafından giysi yardımı ve sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Yunanistan tarafından, özellikle soğuk kış günlerinde Meriç Nehri üzerinden botlarla itilen göçmenlerin yaralarını sarmak için sınır köylerindeki vatandaşlar gece geç saatlere kadar uğraş veriyor.

İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarının verilerinden derlediği bilgiye göre, son 10 günde 70 Bangladeş, 46 Suriye, 43 Fas, 35 Pakistan, 25 Mısır, 18 Afganistan, 16 Cezayir, 15 Eritre, 9 İran, 8 Somali, 6 Filistin, 5 Nepal, 5 Irak, 3 Küba, 3 Hindistan, 2 Libya ve 1 Sri Lanka uyruklu olmak üzere 310 göçmen Yunanistan askerleri tarafından darp edildikten sonra Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye geri gönderildi.

Edirne’nin Yenikadın köyünde, Yenikadın Hudut Bölüğü tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde Meriç Nehri kıyısında göçmen cesedi bulundu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan incelemede, şahsın 2025 yaşlarında olduğu ve hipotermi geçirdiği belirlendi. Otopsi yapılmak üzere ceset Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Saçlımüsellim Hudut Bölüğü personeli tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde bir ceset ve bir yaralı göçmen daha bulundu. Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan ve hipotermi geçiren göçmenin, Yunanistan tarafından zorla Meriç Nehri'nden itildikleri ve yanında bulunan kişinin boğularak hayatını kaybettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

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