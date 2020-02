Doğu'da kar esareti, Edirne'de kuraklık endişesi

- TÜRKİYE'nin doğusu kara teslim olurken, Trakya'da kurak geçen kış çiftçiyi tedirgin ediyor. Bölgede yağış oranları geçen yıla oranda 3'te bir oranında azalırken, çiftçilerin arazilerini suladığı Meriç ve Tunca Nehri'nde suyun debisindeki düşüş nedeniyle adacıklar oluştu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kış aylarında istenilen yağışı alamadıklarını belirterek, "Son günlerde aldığımız yağışlar bizleri umutlandırdı. Şu an risk var diyemeyiz ama önümüzdeki aylar çok önemli, mutlaka yağış almamız gerekir" dedi.

Türkiye'nin doğusu kara teslim olurken batısında beklenen yağışların olmaması kuraklık endişesini gündeme getirdi. Tahıl ambarı olarak bilinen Trakya'da kurak geçen kış özelikle ekili olan buğday, kanola üreticisi ile su içinde büyüyen çeltik, (pirinç) üreticisini tedirgin ediyor. Meteoroloji verilerine göre, Edirne'de, geçen yılın ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında metrekareye 296 kilo yağış düşerken, bu yılın aynı aylarında metrekareye sadece, 108 kilo yağış aldı. Bu verilere göre Edirne'de yağışlar 3'te bir oranında azalırken, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Meriç Tunca nehirlerinde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu.

MERİÇ NEHRİ'NDE ADACIKLAR OLUŞTU

DSİ 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Meriç Nehri geçen yıl bugün 282 metreküp/saniye debi ile akarken bu yılın aynı gününde 78 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri debisinde de büyük düşüş yaşanması nehrin yatağında genişlemeyle gözler önüne sererken, tarihi Tunca Nehri ayakları toprak üzerine çıktı.

Tunca Nehri'nde ise geçen yıl debisi 15 metreküp/saniye akarken, son ölçümde 9 metreküp/saniyeye düştü. Buna göre her iki nehir suyunda 4'te bir oranında azalma olduğu görüldü.

Bunun yanısıra Şubat ayında metrekareye düşen 27 kilo yağış, üreticinin umutlarını yeşertirken, çiftçi gözünü Nisan ve Mayıs aylarında yağacak yağmura çevirdi.

'KURAKLIKTAN BARAJ İLE KURTULURUZ'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kış aylarında istenilen yağışı alamadıklarını belirterek, "Ama önümüzdeki aylarda bizim için çok önemli. Son günlerde aldığımız yağışlar bizleri umutlandırdı. Şu an risk var diyemeyiz ama önümüzdeki aylarda mutlaka yağış almamız gerekir. Özelikle çeltik sulamalarında kullandığımız Meriç ve Tunca nehirlerinde suda azalma var. Nehirler yaz ayında akıyormuş gibi akıyor. Eğer nehirler böyle akar ve biz yağış alamazsak bölgede çeltik ekmemiz zor olur. Bir an önce bölgemizin yağış alması gerekir. Kuraklığın bizi etkilememesi için bölgede Suakacağı Barajı projemizi hayata geçirmemiz gerekir. Baraj yapılırsa kuraklık olsa da üreticiyi etkilemez" dedi.

'TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL'

Edirneli buğday ve kanola üreticilerden Erdal Akgün, son yağışların kendilerini umutlandırdığını ama hala kuraklık tehlikesinin geçmediğini söyledi. Akgün, "Son aldığımız yağışlar bizleri umutlandırdı. Tek sevincimiz önümüzde daha zamanımız var. Bölgemiz ciddi olarak yağış almayı bekliyoruz. Yağan yağmurlar yeterli olmadı. Yer altı sularında çok düşüş var. Nehirlerimizin az akması kuraklığın en güzel göstergesi. Buğday ve kanola istediği suyu alamazsa verimde kayıp yaşanabilir. Tek tesellimiz zamanımızın olması ve yağışın yağmasına inanıp bekleyecek olmamız. Biz üreticiler için kuraklık tehlikesi geçmiş değil" dedi.



