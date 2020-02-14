Çocuk istismarcısı yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanan çocuk istismarcısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan V.K., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 13 Şubat 2020 Perşembe günü saat 15.15 sıralarında Keşan Devlet Hastanesinde yakalanan V.K., aynı gün gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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