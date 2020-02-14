31 yıl hizmet veren ve emekli olan Prof. Dr. Alp’e teşekkür plaketi Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu’ndan emekliye ayrılan Prof. Dr. Alp’e teşekkür

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 30 yılı aşkın süredir Trakya Üniversitesine hizmet eden ve geçtiğimiz günlerde emekli olan Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Alp’e, kuruma sağladığı katkı ve hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Alp’e teşekkür plaketi takdim eden Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, “İlker Hocamıza, ailesi ve sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, uzun bir hayat diliyorum” dedi.

Trakya Üniversitesinde 31 yıl görev yaptıktan sonra Ocak ayında emekliye ayrılan Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Alp, Trakya Üniversitesi yönetimini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç ile fakülte dekanları ve yüksekokul müdürlerinin de yer aldığı yönetim toplantısında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından Prof. Dr. İlker Alp’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Prof. Dr. İlker Alp’in dekanlık görevi süresince başarılı birçok çalışmaya imza attığını, gerek tecrübesi gerekse de bilgi birikimiyle Trakya Üniversitesine büyük katkı sağladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Değerli hocamıza akademik çalışmalarındaki ve idari görevlerindeki katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hocamız 30 yılı aşkın süre boyunca üniversitemiz adına çok başarılı çalışmalara imza attı ve bu çalışmalarıyla üniversitemize büyük değer kattı. İnanıyorum ki bundan sonra da bize tecrübesiyle katkı sunmaya devam edecek. İlker Hocamıza bundan sonraki yaşamında ailesi ve sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun bir hayat diliyorum” dedi.

Trakya Üniversitesinde 19892020 yılları arasında görev yapan Prof. Dr. İlker Alp, Yükseköğretim Kurumu’nda “Ermeni Meselesi Alt Komite Üyeliği”, Başbakanlık’ta “Tarih Danışmanlığı”, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda “Atatürk Araştırma Merkezi Üyeliği” görevlerin yanı sıra Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı gibi birçok idari ve akademik görevde bulundu. Tarih Bölümü öğretim üyesi olarak Yakınçağ Tarihi alanındaki derslerin yanı sıra pek çok kaynak eser, araştırma, makale ve bilimsel esere imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.