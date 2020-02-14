(Özel) 'Sevgi izi' ile sevdiklerinizin hayatını kurtarın

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Edirneli Nazlı Nazlım, zihinsel engelli olan, alzaymır veya benzeri rahatsızlıkları bulunan vatandaşların kaybolma durumlarında kolayca bulunmaları için başlatılan 'sevgi izi' projesini hayata geçirdi.

Zihinsel engelli olan, alzaymır veya benzeri rahatsızlıkları bulunan bireylerin ailelerinin uzun yıllarca onların kaybolma korkusuna çözüm olan 'sevgi izi' projesi tüm Türkiye'de devam ediyor. www.benibuldular.com sitesi üzerinden yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla formu dolduruyor. Form sonrası siteden kendilerine bir numara verilerek, kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işleniyor. Engelli bireyin güvencesi olan ‘Sevgi izi’ projesini Edirne’de ilk kez Trakya Üniversitesi Mimar Restorasyon mezunu Nazlı Nazlım hayata geçirdi.

“Sevgi izi engeli olan bireylerin kendini ifade etme biçimidir” diyen Nazlım, sol bileğe yazılan kodun Emniyet Müdürlüğünde bilgilerinin olduğunu ve kodun sisteme girildiğinde kişinin kimlik bilgileriyle yakınlarının iletişim numaralarının yer aldığını söyledi.

“Bir ailede engelli bireyin kaybolması çok büyük yıkıma sebep olabilir” diyen Nazlım, “Kaybolan bir kişi bulunduğunda sol bileğinde yazan kod ile çok kısa sürede ailesine teslim edilebiliyor. Onlara zarar gelmeden bulunmaları çok mutluluk verici bir şey. Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan’daki vatandaşlarda Edirne’de sevgi izi yaptığımı duyunca irtibata geçtiler ve hafta sonu Edirne’ye gelecekler” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.