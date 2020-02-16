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Kamyonete kurşun yağmuru: 2 yaralı Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralı halde karakola sığındı

İHA

Edirne'de kavşakta bekleyen kamyonete bir otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı halde karakola sığınan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonete kurşun yağmuru: 2 yaralı Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralı halde karakola sığındı

Edirne’de kavşakta bekleyen kamyonete bir otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı halde karakola sığınan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Barutluk Mahallesi Eski TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. İddialara göre, kavşakta bulunan 22 BB 557 plakalı kamyonetin yanına plakasız otomobiliyle yaklaşan M.N. isimli şahıs, kamyonetin içinde bulunan sürücü M.M ve yanındaki kadın Ü.K.'ye kurşun yağdırdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.N. geldiği plakasız otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Yaralı sürücü ve kadın, kamyonetle yakında bulunan karakola giderek yardım talebinde bulundu. Karakola sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücü ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurşun yağmuruna tutulan kamyonette incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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