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Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: Batı, ikinci elini coğrafyadan çeksin

DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği kapasite ile göç politikasını yürütüp, yönettiğini söyledi. Avrupa'nın iki ayrı yüzü olduğunu belirten Ok, "Batı, o ikinci yüzünü, ikinci aklının elini bu coğrafyalardan çeksin. Bu coğrafyanın zenginlikleri, çocuklarına yeter de artar bile" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği kapasite ile göç politikasını yürütüp, yönettiğini söyledi. Avrupa'nın iki ayrı yüzü olduğunu belirten Ok, "Batı, o ikinci yüzünü, ikinci aklının elini bu coğrafyalardan çeksin. Bu coğrafyanın zenginlikleri, çocuklarına yeter de artar bile" dedi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de 'Uluslararası öğrencilerin sahip olduğu hak ve yükümlülükler' konulu toplantı düzenlendi. Türkiye genelinde 26'ncısı gerçekleştirilen programa; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda uluslararası uyruklu öğrenci katıldı. Etkinlikte, Edirne'de okuyan uluslararası öğrenciler, stant açarak, ülkelerinin tanıtımını yaptı.
'HİÇBİR ÜLKENİN GELİŞTİREMEDİĞİ KAPASİTE İLE GÖÇÜ YÖNETİYORUZ'
Etkinliğin açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, devletin bütün birimlerinin, muazzam kapasite geliştirerek, dünyayı sarsan göçle mücadele ettiğini söyledi. Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği kapasite ile göç politikasını yürütüp, yönettiğini belirten Ok, "Devletin bütün birimleri burada, muazzam bir kapasite geliştirilmiş durumda ve bütün dünyayı sarsan göçle mücadele ediliyor. Baktığım zaman şöyle bir tablo var karşımda; sınır komşumuz buradan Meriç'i geçenleri demir sopayla dövüyor. İnsanlık suçudur bu. İşte ABD; Venezuellalılar, Meksikalılar daha müreffeh bir geleceğe kavuşuruz, diye sınırı geçmeye kalktıkları takdirde başlarına gelmeyen kalmıyor. İddia ile onurla ve şerefle söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletinden almış olduğu yetki ve irade ile dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasite ile göç politikalarını akılla bilimle mantıkla kurguluyor, yönetiyor ve yürütüyor. Bu kadar açık ve nettir" diye konuştu. 
'UYUM DEMEK, KALICILIK DEMEK DEĞİLDİR'
Türkiye'nin insanlık ve vicdan ile hareket ettiğini kaydeden Ok, "192 farklı ülkeden 5,1 milyon insan aramızda. Ama maalesef ülkelerindeki insanlık dramından kaçıp Anadolu'ya, son kaleye sığınan 3,6 milyon insanın geldikleri yerden bir akıl yürüterek Türkiye'deki sığınmacılara 'Suriyeli' diyoruz. Bu haksızlık. Onlar burada geçici koruma kapsamıyla kalıyorlar. Ülkeleri tekrar refaha kavuştuğu takdirde elbette ki vatanlarına dönecekler. Uyum demek, kalıcılık demek değildir. Uyum; insanlığın sığınma hislerini burada en güzel şekilde tatmin etmek ama bir gün dönecekleri zaman da buradan iyi hikayelerle ayrılmalarını temin etmek ve sağlamaktır. Biz yaklaşık 3,5 milyonu Almanya'da olmak üzere 5,5 milyon insanımızın yarım asrı aşkın süredir, Batı medeniyetinin pençesinde çektiği sıkıntıları ve çileleri buradaki insanlara çektirmeyiz, kimse bizden bunu beklemesin" dedi. 
'BATI, İKİNCİ ELİNİ BU COĞRAFYADAN ÇEKSİN'
Avrupa'nın iki ayrı yüzü olduğunu dile getiren Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, "Muasır medeniyet seviyesini biz 100 yıllık cumhuriyet aklıyla Batı'da aramışız. Bunda yanlış hiçbir şey yok. Bu çok doğru ve gerçekçi bir şey. Ama iki Avrupa var. O Avrupa'nın bir başka yüzü var ki orada karışık bir kafa ve kanlı bir el var. Batı, o ikinci yüzü, ikinci aklının elini bu coğrafyalardan çeksin. Bu coğrafyanın zenginlikleri, çocuklarına yeter de artar bile. Bu kadar açık ve nettir. Bizim çocuklarımız da sınır ötesinde şehit olmak zorunda kalmaz" diye konuştu.
Etkinlikte konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da göçün, herkesin yaşayabileceği trajedi olduğunu söyledi.
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan ise Trakya Üniversitesi Balkan misyonuyla yola çıktığını, farklı ülkelerden 4 bin 264 farklı öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi. Konuşmaların ardından program, sunumlarla devam etti.

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