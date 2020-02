Edirne'nin meşhur tava ciğerine gıda denetimi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında Edirne'de meşhur tava ciğeri denetlendi. Yaprak ciğer imalathanelerinden alınan ciğerin yanı sıra et ve et ürünlerinden numune alınarak inceleme başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde, 'Gıda Denitim Seferberliği' başlattı. Dün süt ürünleriyle başlayan denetimler bugün et ve ürünleri ile sürdürüldü. Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ve et ürünleri imalatçılarını denetleyip, ürünlerden numuneler aldı.

Ekipler, özelikle Edirne'nin meşhur tava yaprak ciğercilerini de denetledi. Yapılan denetimlerde ciğer, sucuk gibi et ürünlerinden numune alarak başlatılan incelemelerin en geç 7 gün içinde açıklanacağı bildirildi.

'DENETLEMELERİMİZ 6 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK'

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt, güvenilir gıda arzının sağlanması tüketici sağlığının korunmasının bakanlığın en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Beyazıt, "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir'li tarafından denetim seferberliği başlatıldı. Dün itibarıyla başlatılan bu seferberlik 6 gün boyunca sürecek. Dün süt ve süt üreten iş yerleri denetimi gerçekleştirildi, bugün de et ve et ürünlerini denetliyoruz. Edirne bilindiği gibi tava ciğeriyle meşhur olan bir ilimiz, burada ciğer imalatçılarında denetleme başlattık. Bu iş yerinde öncelikle fiziki şartlarına baktık. Ciğerin belge kontrollerinde de nereden geldiğine bakıyoruz. Hangi şartlarla geliyor, veteriner sağlık raporları var mı? Bunlara baktık. Şu an olumsuz bir durumla karşılaşmadık ama yine de köftelerden özelikle bir hileye karşı tağşişe karşı numune aldık. Sucuktan da aynı şekilde aldık. Bunu gıda denetim laboratuvarına göndereceğiz ondan sonra 3 ve 7 gün içinde açıklayacağız" dedi.

'91 İŞLETMEYE 498 BİN LİRA CEZA UYGULADIK'

Denetim seferberliği dışında Edirne genelinde rutin kontrollerin devam ettiğin belirten Beyazıt, "Tabi biz denetim seferberliği dışında yine rutin denetimlerimiz devam ediyor. 2019 yılı içinde toplam 11 bin 500 adet denetim gerçekleştirdik. Toplam 51 tane gıda denetim elemanımız var, il müdürlüğü içerisinde. Bu kapsamda yine 91 işletmeye tam 498 bin 409 Türk lirası cezai işlem uyguladık. Bizim seferberlik dışında rutin denetimlerimiz devam edecek. Bizim Alo Gıda 174 hattımız var buna gelen ihbarları da biz değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özelikle istediğimiz uygunsuzluk olduğunda bizi aramaları" dedi.

Ekipler, yarın unlu mamullerle denetimlerini sürdürecek.



