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Uygulamalı ilk yardım eğitimine katılım sağlayan personellere sertifikaları verildi

İHA

Edirne'de, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezinin bulunduğu binada; Türkiye'de ilk defa hizmet vermekte olan "İlk Yardım Eğitim Merkezinde" eğitimler devam ediyor.

Uygulamalı ilk yardım eğitimine katılım sağlayan personellere sertifikaları verildi

Edirne’de, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezinin bulunduğu binada; Türkiye’de ilk defa hizmet vermekte olan “İlk Yardım Eğitim Merkezinde” eğitimler devam ediyor.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engellilere yönelik hizmet vermekte olan kuruluşlarda görev yapan bakım personellerine “Uygulamalı İlk Yardım Eğitimleri” verilmeye başlanarak, eğitimi başarı ile tamamlayanlara sertifikaları “112 Acil Çağrı Merkezi Binasında” takdim edildi.
Düzenlenen sertifika takdimine, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Edirne Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Derya Dillek Budak, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz, proje ve eğitim koordinatörleri ve uygulamalı ilk yardım eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler katılım sağladı.
Uygulamalı İlk Yardım Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere; “İlk Yardım Sertifikaları” programa katılım sağlayan idareciler tarafından takdim edildi.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görevli olan personeller, çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerimize yönelik, sağlık ekipleri gelinceye kadar en kısa zamanda doğru ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla belirli aralıklar ile ilk yardım eğitimlerini almaya devam edecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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