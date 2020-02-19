'Çin ve diğer ülkelerde, maske ve hava temizleme cihazları yok satıyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Çin ve diğer ülkelerde, maske ve hava temizleme cihazları yok satıyor'

DHA

ÇİN'de şirketlere ticari danışmanlık yapan ve hava temizleme cihazları pazarlayan, ancak Vuhan kentinde ortaya çıkan 'koronavirüs' nedeniyle bir süre önce Türkiye'ye dönen iş insanı Bora Aykut, "Şu an hem maskeler, hem de hava temizleme cihazları yok satıyor. Kullanıcılar faydasını çok görüyorlar. Çin'de çok yaygın olarak kullanılıyor. Virüsün ardından hem Çin'de hem de diğer ülkelerde bu cihazların kullanımı artmış durumda" dedi.
Çin'de şirketlere ticari danışmanlık hizmeti veren ve İsviçreli bir firmanın hava temizleme sistemlerinin satış ve pazarlamasını yapan iş insanı Bora Aykut, Vuhan kentinde ortaya çıkan, hem ülkeye hem de dünyaya hızla yayılan 'koronavirüs' nedeniyle birçok şirketin geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. Yılın 3-4 ayını Çin'de geçirdiğini ancak virüs nedeniyle bir sür önce Türkiye'ye döndüğünü belirten Aykut, uzun süredir hava kirliliği ile mücadele eden ülkede, 'koronavirüs' sonrası ise hava temizleme cihazı satışlarında ciddi artış yaşandığını kaydetti. 
Koronavirüs ile ilgili söylentileri ilk olarak alışveriş yaptığı balık pazarında duyduğunu ifade eden Aykut, "5 yıl Çin'de yaşadım. Çin siyaseti ve ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptım. 1 yıl da bir şirkette çalıştım. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Şirketim Türkiye'de. Ancak iş için halen Çin'e gidip, geliyorum. Yılın 34 ayını Çin'de geçiriyorum. İki sektörde çalışıyorum. Biri Çin'de şirketlere danışmanlık hizmeti veriyorum. Ayrıca İsviçreli bir firmanın hava temizleme sistemlerinin satış ve pazarlamasını yapıyorum. Çin'e 15 Aralık'ta gitmiştim. Virüsü bir balık pazarından alışveriş sırasında duydum. Balık pazarına gittiğimde böyle bir hastalık olduğunu söylediler. Ama o zaman 'koronavirüs'ü olduğunu bilmiyorduk. Ben Pekin'de yaşıyordum. 16 Ocak'ta Türkiye'ye döndüm. Ben ordayken bu kadar sıkıntılı bir durum yoktu. Ağabeyim, yengem ve 2 yeğenim Çin'de yaşıyor. Onlardan öğrendiğim kadarıyla dışarıya mecbur kalmadıkça çıkmıyorlar. Herhangi bir sağlık sorunları da yok. Virüsün ciddi boyutlara ulaştığı yer Wuhan şehri" dedi.
'TÜRKİYE'DE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞ'
Bora Aykut, Çin'de ticari danışmanlık hizmetlerine ara vermek zorunda kaldığını belirterek, "Vuhan şehrinde çalıştığım bir şirket şu an kapalı. Şu an ithalat ve ihracat durdurulmuş durumda. Özellikle oradan mal çıkışında şu an sıkıntılar var. Umarız en kısa sürede açılır. Öncelikle virüsün tamamen engellenmesi gerekiyor. Çin gördüğüm kadarıyla tüm tedbirleri almış. Umarız kısa sürede virüs tamamen kontrol altına alınır. Türkiye'de de gerekli önlemler alınmış. Havalimanında özellikle kontroller artırılmış durumda. Ayrıca o bölgede yaşayan Türkler de Türkiye'ye getirildi ve karantina süresinin ardından ailelerine kavuştu" diye konuştu.
'HEM MASKELER, HEM DE HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI YOK SATIYOR'
'Koronavirüs' nedeniyle hava temizleme cihazlarına talepte ciddi artış olduğunu kaydeden Aykut, "Virüs nedeniyle özellikle hava temizleme cihazlarına olan talep oldukça arttı. Hatta şu an talebe yetişemiyoruz. Cihazlar havadaki zararlı partikülleri büyük oranda temizlediği için daha hijyenik bir ortam sağlıyor. Özellikle zamanımızın 3'te 2'sini kapalı alanlarda geçirdiğimizden dolayı sağlık için insanlar bu cihazları kullanmayı tercih ediyorlar. Şu an hem maskeler hem de hava temizleme cihazları yok satıyor. Kullanıcılar faydasını çok görüyorlar. Çin'de çok yaygın olarak kullanılıyor. Virüsün ardından hem Çin'de hem de diğer ülkelerde bu cihazların kullanımı artmış durumda" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uygulamalı ilk yardım eğitimine katılım sağlayan personellere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Uygulamalı ilk yardım eğitimine katılım sağlayan ...
Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor
Edirne'nin meşhur tava ciğerine gıda denetimi
YEREL HABERLER Edirne'nin meşhur tava ciğerine gıda denetimi
Edirne’de ‘İçerde oyun var’ projesi
YEREL HABERLER Edirne’de ‘İçerde oyun var’ projesi
Fişe takılı unutulan elektrikli battaniyeden yangın çıktı
YEREL HABERLER Fişe takılı unutulan elektrikli battaniyeden yangın ...
Elektrikli battaniye evi yaktı
YEREL HABERLER Elektrikli battaniye evi yaktı
TIR'da 5 külçe altın ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'da 5 külçe altın ele geçirildi
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: Batı, ikinci elini coğrafyadan çeksin
YEREL HABERLER Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: Batı, ikinci ...
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı
Edirne’de ‘Uyum Buluşmalarının 26. ve son etabı gerçekleştirildi Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok: “Meriç’i geçenleri demir çubukla dövüp geri gönderiyorlar” “Komşunun yaptığı insanlık suçudur”
YEREL HABERLER Edirne’de ‘Uyum Buluşmalarının 26. ve son etabı ...
ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi
YEREL HABERLER ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal ...
Türkiye’nin ayçiçeği ambarından çiftçiye uyarı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ayçiçeği ambarından çiftçiye uyarı
Trakya Üniversitesi’nde e-spor turnuvası
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi’nde e-spor turnuvası
Keşan'da hava kirliliğinin azaltılması için yoğun çalışma
YEREL HABERLER Keşan'da hava kirliliğinin azaltılması için yoğun ...
Edirne’de trafik kazası: 2 yaralı Motosiklet ekipmanı hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Edirne’de trafik kazası: 2 yaralı Motosiklet ekipmanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X