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Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

İHA

Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Kosova Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk günden bu yana üniversitenin bölgede hayata geçirdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Kosova Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk günden bu yana üniversitenin bölgede hayata geçirdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan heyet, bir dizi temasta bulunmak üzere Kosova’ya gitti. Kosova Prizren’de, Kosovalı Trakya Üniversitesi mezunları ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi tarafından, üniversitenin bölgede hayata geçirdiği çalışmalar ve verdiği hizmetler nedeniyle bir teşekkür plaketi takdim edildi.
Törene, Türkiye Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şube Başkanı Levent Buş, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala katılırken, Trakya Üniversitesi’nden mezun olan Kosovalı öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.
Plaket takdimi sırasında konuşan Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki en etkili temsilcileri arasında yer alan Trakya Üniversitesi’nin Kosova’ya çok önemli hizmetler yaptığını ifade ederek, “Edirne, Kosova’ya en yakın Türk toprağı, Trakya Üniversitesi ise bölgenin en önemli üniversitesi olarak bugüne kadar her zaman Kosova halkının yanında oldu. Bu desteği, bugüne kadar eğitimden sağlığa her alanda yoğun bir şekilde hissettik ve bundan güç aldık, almaya da devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi’nden mezun olan birçok öğrencimiz, bugün Kosova’da gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde çok önemli görevler üstlenmiş durumda. Trakya Üniversitesi aynı zamanda, birçok vatandaşımızı hastanesine kabul ederek, verdiği hizmetlerle sağlığına kavuşturdu. Genç Kosova Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı güçle, emin adımlarla yoluna devam edecek. Bu gücü ve desteği bize her zaman hissettiren Trakya Üniversitesi’ne ve değerli Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Kosova Cumhuriyeti ve Kosova halkı adına gönülden teşekkür ediyor, bu teşekkürün bir nişanesi olarak, bu plaketi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etmekten mutluluk duyuyoruz. Dost ve kardeş bu iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenerek artması en büyük dileğimiz” dedi.
Trakya Üniversitesi’nin, her anlamda gönül coğrafyamız Balkanların yanında olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Öncelikle dost ve kardeş ülke Kosova’nın Bağımsızlık Günü’nü Türkiye Cumhuriyeti ve Trakya Üniversitesi adına kutluyorum. Sizlere, kalbi her zaman bu coğrafyada olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Hocamızla birlikte, Türkiye’nin, Edirne’nin selamlarını getirdik. Kosova’nın, Trakya Üniversitesi için her zaman çok farklı bir anlamı oldu. Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve değerli Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz’ın çabaları sayesinde, şu anda Kosova’dan yaklaşık 500 öğrenci, üniversitemizde, farklı bölümlerde eğitim görüyor. Biz Kosova’dan gelen evlatlarımızı kendi evlatlarımızdan ayırmıyor, eğitimden sağlığa, burs olanaklarından çeşitli kültürel etkinliklere kadar her türlü imkânımızı onlar için seferber ediyoruz. Bugüne kadar üniversitemizden mezun olan 337 Kosovalı öğrencimiz ise bugün kendi ülkelerinde, çok önemli pozisyonlarda görev yapıyor. Kosova’ya, Kosova halkına ve bu bölgede yaşan soydaş ve akrabalarımıza desteğimiz, bundan sonra da artarak devam edecek. Bu vesileyle bir defa daha belirtmek isterim ki, Kosova’dan gelerek ‘Ben Trakya Üniversitesi’nde okumak istiyorum.’ diyen tüm evlatlarımıza, hayallerinin gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımıza söz veriyoruz. Bugün, bölgede hayata geçirdiğimiz hizmetler nedeniyle bizi onurlandıran Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi’ye, Kosova Hükümeti’ne, halkına ve yolu Edirne’den, Trakya Üniversitesi’nden geçen, bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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