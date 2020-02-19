İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Uzunköprü’yü ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne’nin Uzunköprü ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bölge ziyaretleri kapsamında İpsala’nın ardından Uzunköprü’ye geldi. Akşener’i İYİ Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Mehmet Akalın, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve partililer karşıladı. Akşener, Uzunköprü’deki temaslarına, esnaf ziyaretiyle başladı. Esnafın elektrik faturalarını, geçen seneye oranla değişimlerini soran Akşener’e bölge esnafı da, “Gelirler aynı kalırken giderlerimiz arttı, kar marjlarımız düştü” derken günlük müşterilerinin de belirli oranlarda düştüğünü belirtti. Edindiği bilgileri Ankara’da grup toplantılarında dile getireceğini belirten Akşener, “Türkiye komşunun komşuya kardeşin kardeşe kuzenin yeğene düşman olduğu birbirinden koptuğu bir süreçten geçiyor. Asıl mesele çiftçinin durumu. Asgari ücretlinin durumu esnafın durumu tencere kaynatamayan kadının durumu üniversite de okuyan çocukların hali üniversite bitirip iş bulamayan gençlerin halini konuşan yok. Nasıl esnaf geziyoruz esnaf için müşteri velinimettir. Seçmen de siyasetçinin velinimetidir” dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından İYİ Parti İlçe Başkanlığının önünde halka seslenen Akşener, konuşmasının sonrasında başkanlık binasına girerek burada partililer ile bir araya geldi.

Parti binasında basın açıklaması yapan Akşener, “Salı günü Edirne’nin ilçelerindeki esnaflarımızdan aldığımız her türlü bilgiyi bir grup konuşması yapacağım. Kesinlikle başka hiçbir konu da konuşmama kararım var buna uyuyorum” dedi.

Akşener, partisinden bugüne kadar 3 milletvekilinin ayrıldığını ve kendileri hakkında hiçbir incitici söz söylemediğini ifade etti. Akşener daha sonra tarihi köprü üzerinde Ergene Nehri’ni inceledikten sonra Edirne merkeze hareket etti.

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