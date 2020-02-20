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Seyir halindeki otomobil yandı

İHA

Edirne'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil yandı

Edirne'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olay, Atakan Ö. idaresindeki 22 AAY 792 plakalı otomobil, Kıyık Caddesi'nde alev aldı. Araç sürücüsü ve araçta bulunan kişiler araçtan inerek son anda kendilerini kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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