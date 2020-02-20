İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı

EDİRNE merkezli 4 ilde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5´i İranlı 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu H.H.´nin uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelinin başta İstanbul ve Marmara Bölgesi´ndeki illerden temin ettiği uyuşturucuları Avrupa ülkelerine sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.H.´nin verdiği ifadeler üzerine genişletilen operasyonda Bolu´da 9 kilo 200 gram eroin, Bursa´da 4 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu H.H, S.E., F.M. ve M.J. , İran uyruklu Kanada vatandaşı S.P. ve A.A. ile İ.T. yakalandı. 3'ünün kadın olduğu bildirilen şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da 46 gram skunk ve 139 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edirne´de sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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