Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin

DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin spordan elini çekmesi gerektiğinin altını çizerek, Trabzonspor'la ilgili söylediklerinin çarpıtılıp sulandırılmaya çalışıldığını söyledi. Hangi takım olursa olsun siyasetçilerin spora karışmaması gerektiğini belirten Akşener, "Sporun heyecanı içerisinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin spordan elini çekmesi gerektiğinin altını çizerek, Trabzonspor'la ilgili söylediklerinin çarpıtılıp sulandırılmaya çalışıldığını söyledi. Hangi takım olursa olsun siyasetçilerin spora karışmaması gerektiğini belirten Akşener, "Sporun heyecanı içerisinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün ilçelerini gezdiği Edirne'de bugün kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Balıkpazarı ve Çilingirler Caddesi'ndeki esnafı gezip sorunlarını dinleyen Akşener'e, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından parti binasına geçerek basın açıklaması yaptı. Akşener'e, Trabzonspor'la ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine, söylediklerinin çarpıtıldığını söyledi. Siyasetçilerin, spora olumu ya da olumsuz karışmamaları gerektiğini belirten Akşener, "Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği zaman aslında ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım olursa olsun oraya siyasetçilerin olumlu ya da olumsuz ellememesi gerektiğini söyledim. Futbolu ya da sporu siyasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu söyledim. Bu genel ilke herkes için geçerli" dedi.
'TRABZONSPOR'UN HAKLI MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRMEYİN'
Trabzonspor'un mücadelesinin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Yıllardır mücadele eden fırtına gibi bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu takımın kendi gayretiyle kazandığı itibarın, sonucun üzerine gölge düşürmeyin dedim. Dolayısıyla Trabzonspor'da Trabzonlular da benim bu dediğimi çok iyi anladı. Benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi, ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin, bari orada insanlar rahatlasın. Sporun heyecanı içerisinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin. Dediğim bu" diye konuştu.
'ÜRETİM VE İSTİHDAM ESASLI EKONOMİK MODEL ORTAYA KONULMALI'
Tarım konusunda da üreticinin zor durumda olduğunu söyleyen Akşener, "Çok ciddi bir üretim esaslı, istihdam odaklı, tarımında da, sanayisinde de, esnafında da bir ekonomik bir model ortaya konması lazım" dedi.
'TÜRKİYE'NİN ÇIKARI NEYİ ÖNGÖRÜYORSA ONUN YANINDA DURURUZ'
İdlib'e yapılması gündemde olan operasyonla ilgili de konuşan Akşener, "İdlib konusu meclise gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama biz o darbe tartışmalarını da çok tehlikeli bulmuştuk çünkü yurt dışında askerimiz var. Yani o çocukların moralini bozmayı, onları yöneten komutanların moralini bozmayı doğru bulmadığımız için yani bizim bakış açımız Türkiye'nin çıkarıdır. Bizim hiçbir resmi bilgimiz yok. Basından öğrendiğimiz gibi. Temel bir ilkemiz vardır; Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz" dedi.
Akşener, daha sonra programının bir sonraki durağı Kırklareli'ne geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

16 milyon liralık ulaşım vurgunu iddialarına 'ETUS'dan açıklama
YEREL HABERLER 16 milyon liralık ulaşım vurgunu iddialarına ...
Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz”
YEREL HABERLER İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Türkiye'nin ...
Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 ...
İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 ...
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Uzunköprü’yü ziyaret etti
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Uzunköprü’yü ziyaret ...
Akşener: Rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş' (2)
YEREL HABERLER Akşener: Rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, ...
Akşener: Rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş'
YEREL HABERLER Akşener: Rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, ...
Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları ...
Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur
YEREL HABERLER Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük ...
Nikah vurgununda şok ifade Cüzdanı geline harcı cebine
YEREL HABERLER Nikah vurgununda şok ifade Cüzdanı geline harcı ...
Keşan’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Keşan’da uyuşturucu operasyonu
Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve ...
'Çin ve diğer ülkelerde, maske ve hava temizleme cihazları yok satıyor'
YEREL HABERLER 'Çin ve diğer ülkelerde, maske ve hava temizleme ...
Uygulamalı ilk yardım eğitimine katılım sağlayan personellere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Uygulamalı ilk yardım eğitimine katılım sağlayan ...
Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bakım merkezlerinde eğitim çalışmaları devam ediyor
Edirne'nin meşhur tava ciğerine gıda denetimi
YEREL HABERLER Edirne'nin meşhur tava ciğerine gıda denetimi
Edirne’de ‘İçerde oyun var’ projesi
YEREL HABERLER Edirne’de ‘İçerde oyun var’ projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X