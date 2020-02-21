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Trakya Üniversitesi ile Kosova Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması

İHA

Vizyonunu Balkanlar olarak belirleyen ve bu doğrultuda bölge üniversiteleriyle iş birliğini artırmayı hedefleyen Trakya Üniversitesi, Kosova'nın en önemli sağlık kuruluşlarından Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi ile ikili iş birliği anlaşmasına imza attı.

Trakya Üniversitesi ile Kosova Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması

Vizyonunu Balkanlar olarak belirleyen ve bu doğrultuda bölge üniversiteleriyle iş birliğini artırmayı hedefleyen Trakya Üniversitesi, Kosova’nın en önemli sağlık kuruluşlarından Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi ile ikili iş birliği anlaşmasına imza attı.
Tüm alanlarda sorumluluk alarak tecrübesi ve bilgisiyle Balkanların gelişimine katkı sunmak ve Türkiye ile Trakya Üniversitesinin etki alanını genişletmek için ara vermeden yeni iş birlikleri geliştirmeye devam eden Trakya Üniversitesi; öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak bilimsel araştırmalar, toplantılar ve yayınlar geliştirilmesi gibi birçok konuyu içeren iş birliğini hayata geçirdi.
Kosova’da özel olarak sağlık alanında eğitim veren Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi ile imzalanan bu anlaşma neticesinde Trakya Üniversitesi, deneyim ve birikimlerini aktarırken Kosova’da sağlık hizmetlerine pozitif yönde katkı verecek.
Trakya Üniversitesinin coğrafi ve tarihi bakımdan Türkiye’nin Balkanlara en yakın üniversitesi olduğuna dikkat çeken Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Türkiye’de 207 üniversite olmasına karşın Balkanlarda Türkiye ve üniversite dediğinizde akla gelen ilk Trakya Üniversitesi olmaktadır. Türkiye’de, en çok Balkanlı öğrenciye eğitim veren kurum Trakya Üniversitesidir. Bugün toplam 3.050 Balkanlı öğrenciye eğitim veriyoruz. Aynı zamanda 80 üniversitenin üye olduğu Balkan Üniversiteler Birliğinin daimi genel sekreteri ve yönetim kurulu üyesiyiz. Bizim aklımız, kalbimiz, yüreğimiz bu topraklarda. Kosova dost ve kardeş olarak gördüğümüz, kendimizi yakın hissettiğimiz bir yer. Kosova ile olan iş birliğimizi artırmak istiyoruz. Bugün Rezonanca Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz ikili iş birliği anlaşması, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirecek ve güçlendirecek. Anlaşmanın her iki üniversite için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramadan Idrizaj, “Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden Trakya Üniversitesi ile iş birliği geliştirmek bizim için gururdur.”
Trakya Üniversitesinin yaklaşık 50 bin öğrencisi ile oldukça büyük ve köklü bir kurum olduğunu ifade eden Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramadan Idrizaj, “Bugün, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden Trakya Üniversitesi ile ikili bir iş birliği anlaşması imzaladık. Böyle büyük ve köklü bir kurumla bu anlaşmanın imzalanması bizim için gurur ve mutluluk verici bir olay. İnanıyorum ki bu anlaşma ile birlikte hem akademik kadro, hem bilimsel çalışmalar hem de tıp alanında çok önemli iş birliklerine, çalışmalara imza atacağız. Çünkü hem Trakya Üniversitesinin hem de üniversitemizin tıp alanında birçok benzer programı mevcut. Bu iki dost üniversitenin, örnek bir iş birliğine imza atacağına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine, güçlenmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inancımız sonsuz” dedi.
Priştine’de, Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramadan Idrizaj ve Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. İbrahim Behluli’nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada da hazır bulundu. Heyet imza töreninin ardından, Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi’nin bölgedeki yatırımlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

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