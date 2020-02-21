“Benim Kulübüm Yeşilay” projesi uygulandı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından ülke genelinde bir çok ilkokul ve ortaokullarda uygulamaya geçirilen “Benim Kulübüm Yeşilay” projesi Edirne ilinde de uygulanmaya devam ediyor.

Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, “Yeşilay Edirne Şubesi olarak ilkokul ve ortaokullarda Yeşilay Kulüpleri kurmak, var olanları da canlandırma amacıyla Edirne ilimizde Genç Yeşilay Gönüllüsü üyelerimiz ile birlikte “Benim Kulübüm Yeşilay” Projesini uygulamaya koyduk. İlk olarak Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 2 Proje okul belirledik. Bu proje okullarımızdan Proje ilkokulumuz “50.Yıl İlkokulu” olurken, Proje Ortaokulumuz ise “Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu” oldu. Benim Kulübüm Yeşilay Projesi kapsamında; proje okullarımız haricinde “Cumhuriyet İlkokulu, İnönü İlkokulu, Meriç İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulunda” çeşitli etkinlikler yaptık, bağımlılığa karşı öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

Bilgiç, çocukların hem eğlenerek hem de eğlenceyi ön plana alarak, çocukların bilinç altında bağımlılıklar ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturduklarını belirterek, “Proje dahilinde; okullardaki öğrencilere yönelik olarak bağımlılıklar hakkında eğitim verilmesi, Yeşilay Kulübü kurmaları için gerekli bilgilerin verilerek yardımcı olunması, ekip çalışmasıyla afiş, resim yapılmasının sağlanması ve büyük boy puzzle ile çocukların grup halinde puzzle tamamlamalarını sağlanması yer aldı. Bu proje ile Edirne ilimizde öğrenciler ile birlikte farkındalık çalışmaları yaparak, Yeşilay Kulüplerinin aktif olmasını hedefledik. Proje kapsamında İlimiz genelindeki öncelikle dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda Yeşilay alanında çalışmalarımız devam edecek. Benim Kulübüm Yeşilay Projesine duyarlılık göstererek katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başta olmak üzere emeği geçen idareci, öğretmen, Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

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