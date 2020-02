Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, Kosova’da Trakya Üniversitesi mezunlarıyla bir araya geldi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova’nın Prizren kentinde düzenlenen mezunlar buluşmasında, Trakya Üniversitesinden mezun olan Kosovalı öğrenciler ve üniversiteye adım atmaya hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Kosova Trakya Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından organize edilen ve samimi bir ortamda geçen buluşmada öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile sohbet ederek, Trakya Üniversitesi ve uluslararası öğrenci programlarına dair merak ettikleri pek çok konu hakkındaki soru ve görüşlerini iletti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, düzenlenen programda yurt içi ve yurt dışından binlerce öğrencisi ve mezunu bulunan Trakya Üniversitesinin dış ilişkiler ve uluslararasılaşma odaklı çalışmaları hakkında bilgiler vererek, öğrencilere sunduğu olanaklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan heyet, Trakya Üniversitesinde öğrenim görerek mezun olan ve ülkeleri Kosova’ya dönen öğrencilerle Prizren City Hotel’de düzenlenen programda buluştu. Programa, Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi, Türkiye Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şube Başkanı Levent Buş, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala katılırken, Trakya Üniversitesinden mezun ve Trakya Üniversitesi öğrencisi olma hayali olan gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Kosova Trakya Üniversitesi Mezunlar Derneğinin davetlisi olarak, Prizren’e gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gerçekleşen söyleşide, “Trakya Üniversitesi Balkanlar ve Gelecek” başlıklı bir sunum yaparak, Kosovalı öğrencilere ve yetkililere Edirne ve Trakya Üniversitesini anlattı. Konuşmasının başında, Trakya Üniversitesinin Balkanlar odaklı çalışmaları ve gelecek vizyonu konusunda açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkanlar’ı karış karış dolaştıklarını ifade ederek, Balkanlar’da gitmedikleri yer ve çalmadıkları kapı kalmadığını belirtti. Trakya Üniversitesinin kurulduğu günden bugüne, yönünü ve yolunu Balkanlar’a çevirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölgeye karşı önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Balkanlar ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Balkan üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşları, yetkili ve ilgili herkesle diyalog ve yakın temas halinde olduklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’de, Trakya Üniversitesinde öğrencilere tanıdıkları imkân ve fırsatlar ile uluslararası öğrencilere yönelik hizmetler hakkında da bilgiler verdi. Trakya Üniversitesinde 64 farklı ülkeden 4 bin 400 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2023 hedeflerinin 10 bin uluslararası öğrenciyi Trakya Üniversitesinde buluşturmak olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesinin, hali hazırda 500 Kosovalı öğrencisi bulunduğunu ve Trakya Üniversitesindeki uluslararası öğrenci sayısı sıralamasında Kosova’nın, Yunanistan ve Bulgaristan’ın ardından 3. sırada yer aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi, eğitimini, olanaklarını sınırların ötesine taşıyan bir üniversite. Türkiye’de Balkanlar’dan gelen öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olma gururunu taşıyoruz. Bizim yerleşkelerimizden en büyük olanının ismi Balkan, diğeri Makedonya, bir diğeri de Kosova’dır. Bölgenin en büyük senfoni orkestrasının adı Balkan Senfoni Orkestrası, dergilerimizin adı Balkan, üniversiteler arası yarışmalarda şampiyon olmuş halk oyunları ekibimizin de ismi Balkan Halk Oyunları ekibidir. Ama biz Balkanların ismini sadece kağıtlara, taşlara değil, gönüllere, kalplere de yazıyoruz. Balkanlardan gelen tüm öğrenciler bizim evlatlarımız. Onları kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Aynı sevgi, ilgi ve yakınlıkla onları bağrımıza basıyor, kültür ve medeniyetimizin bizlere öğrettiği hoşgörü ile karşılıyoruz” dedi.

Kosova’dan gelen öğrencilerin, Trakya Üniversitesinin değişik birimlerinde lisans eğitimlerini sürdürdüklerini, ayrıca ön lisans ve lisansüstü programlarda da eğitimine devam eden öğrenciler olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Biz tüm imkânlarımızı, kendi evlatlarımız için olduğu gibi, uluslararası öğrencilerimiz için de seferber ediyoruz. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor. Bugün birçok uluslararası öğrencimiz, okullarını birincilikle tamamlama başarısını gösteriyor. Diğer taraftan uluslararası öğrenci kayıtlarımız her geçen yıl daha fazla artıyor. Trakya Üniversitesi, YÖK’ün kararı ile uluslararası öğrenci kontenjanının yüzde 80’ini Balkanlar’a ayırmış durumda. Şu anda üniversitemizde eğitimine devam eden 500 Kosovalı öğrencimiz var. Mezun ettiğimiz Kosovalı öğrencilerimizin sayısı ise 337. Üniversitemizde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerimizde, YÖK Bursu alan 25 Kosovalı öğrenci bulunuyor. Bu öğrenciler barınma, katkı payı ücreti, sigorta ücretlerinin yanı sıra aylık burslar alıyor. Türkiye Bursları kapsamında öğrenim gören Kosovalı öğrenci sayısı ise 28. Trakya Üniversitesi Vakfı çatısı altında, 2016 yılında kendi imkânlarımızla hayata geçirdiğimiz ‘Bir Öğrenci de Sen Okut’ burs kampanyamızdan ise bugüne kadar 45 Kosovalı öğrencimiz yararlandı. Sadece eğitim ve burs alanında değil, kültürel anlamda da Kosovalı öğrencilerimize sahip çıkıyoruz. 2017 yılından bu yana, Edirne’de, Trakya Üniversitesi çatısı altında, Kosova’nın bağımsızlık yıldönümünü, öğrencilerimizle birlikte, coşkuyla kutlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Trakya Üniversitesinin, uluslararası değişim programları kapsamında da ülkemizde, 207 üniversite arasında önemli bir noktada olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, “Üniversite olarak öğrencilerin etkinlikler yapabilmesi için tüm olanakları sağlıyoruz. Örneğin uluslararası öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturmak maksadıyla ‘Rumeli Köprüsü’ adıyla bir dergi çıkartıyoruz. Dergimizde öğrencilerimiz, Türkçe’nin yanı sıra kendi ana dillerinde de yazılar kaleme alarak ülkelerinin sevinç ve hüzünlerini okuyucuyla buluşturuyor. Uluslararası öğrenci dergisi Rumeli Köprüsü, Kosovalı öğrencilerimiz tarafından da büyük ilgiyle karşılaşıyor. Tabii ki bölgenin en büyük sağlık kurumu olarak bölgeye karşı başka sorumluluklarımız da var. Yüksek standartlarda hizmet veren Hastanemiz kapılarını Balkanlara sonuna kadar açarak birçok hastaya şifa oluyor. Trakya Üniversitesi olarak her zaman, gönül coğrafyamız Balkanlar’ın yanındayız. Dost, kardeş ülke Kosova’da yürütmekte olduğumuz faaliyetlerle Kosova’da yaşayan vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında son olarak, Trakya Üniversitesinin yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurum olduğuna vurgu yapan Rektör Tabakoğlu, “Ülkelerini bırakıp gelmiş öğrencilere en iyi şekilde misafirperverlik göstereceğimizi ve onların her türlü sorununa çözüm bulabileceğimizi bir defa daha ifade etmek istiyorum. Mezunlarımızı, aldıkları eğitimin ardından, kendi ülkelerinde çok önemli pozisyonlarda görmekten gurur duyuyoruz. Bugüne kadar üniversitemizden mezun olan 337 Kosovalı öğrencimiz kendi ülkelerinde, çok önemli görevler üstlenmiş durumda. Bizim için en büyük ödül, en büyük mutluluk bu. Bundan sonra da, Kosova’dan gelerek ‘Ben Trakya Üniversitesinde okumak istiyorum’ diyen tüm evlatlarımıza, hayallerinin gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sohbetin ardından mezun öğrencilerle bir araya gelerek, onların sorun, talep ve önerilerini de dinleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar ile Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, katılımcıların merak ettiği tüm sorulara yanıt verdi. Buluşmada, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bol bol sohbet etme imkânı bulan mezunların ve gençlerin memnuniyeti ve mutluluğu yüzlerine yansıdı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Kosovalı gençlerin eğitimine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden gençler, gelecek yıl Trakya Üniversitesinde buluşma sözü verdi.

Oldukça samimi ve keyifli bir atmosferde gerçekleşen buluşmada üniversitenin bölgede hayata geçirdiği faaliyetler ve projeler için Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi tarafından takdim edilen plaketle, Trakya Üniversitesinin Kosova’ya ve bölgeye yaptığı hizmet ve katkılardan ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür edildi.

