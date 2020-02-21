Edirne'de 1.5 milyon liralık naylon fatura operasyonu: 8 gözaltı

EDİRNE merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bazı firmalara ait fatura ve kaşelerin sahtesi ile 1.5 milyon liralık naylon fatura düzenledikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren bazı firmaların fatura ve kaşelerinin sahtesi ile 1.5 milyon lira değerinde naylon fatura düzenlendiğini böylelikle de KDV indirimi alınıp, devletin zarara uğratıldığını belirledi.

Jandarma, kimliklerini belirlediği 8 şüpheliye yönelik Edirne merkez ile Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait işyerlerinde yapılan aramalarda ise 6 bin 450 adet fatura ile 8 yevmiye defterine el konuldu.

Haklarında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.



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