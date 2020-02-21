Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına başlandı

DHA

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı dava başladı. Gürkan'ın mazeret gösterip katılmadığı duruşmada, tutuklu 3 sanık haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı dava başladı. Gürkan'ın mazeret gösterip katılmadığı duruşmada, tutuklu 3 sanık haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Edirne'de yaşarken, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak'tan cezaevinde tutuklu kalan ve aynı suçlardan hakkında başka davalar süren Şükrü Benli, tahliye kararı sonrası Bulgaristan'a kaçtı. Bulgaristan'da yaşayan Şükrü Benli 1 yıl önce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gürkan hakkında, müşteki şüpheli olarak, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan 50 yıla varan hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Konuyla ilgili savcılık tarafından ifadesi alınan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 75 bin TL teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Müşteki şüpheli sıfatıyla yargılanan Başkan Gürkan, duruşmaya, 'sağlık' sorunlarını neden göstererek, katılmazken avukatı sağlık raporunu mahkemeye sundu. Kaçtığı Bulgaristan'da bulunan Şükrü Benli'nin de katılmadığı duruşmada tutuklu yargılanan sanıklardan O.K., Ş.G., ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.Y. ve avukatları katıldı.
Şükrü Benli'nin şikayetiyle hazırlanan iddianamede, Benli'nin tutuklu sanıklar tarafından zorla bir ev götürüldüğü, orada işkenceye maruz kaldıktan sonra kadın kıyafeti giydirilerek oynatıldığı bilgisine yer verildi. İddianamede, Benli'nin Edirne'de 15 Temmuz darbe gecesi, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntüleri kayıt ettiği, görüntüleri kendisinden zorla almak için S.Y.'nin  adamlarına 23 Aralık 2019 tarihinde gece talimat verip, Bulgaristan'da Benli'yi bir araca bindirip gözlerini ve ellerini bağlayarak bayıltıp bir eve götürdükleri ve burada kendisini döverek cinsel saldırıda bulunulduğu ve elektrik verilerek işkence yapıldığına yer verildi.
İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıkları haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklardan emekli polis memuru O.K., tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıklardan S.A.'dan, Şükrü Benli, senin evine götürülüp evde işkence yapıldığını ve bu evde yapılan incelemede akü ve kadın kıyafetlerinin bulunduğunu belirterek savunmasını istedi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen S.A., "Ben otelde güvenlik müdürü olarak çalışıyorum. O gün O.K., Ş.G. ve M.T. ile birlikte yeni aldığım evi kutlama yapalım diye kararlaştırdık. Bu evi ben yeni almıştım ve tadilat başlamıştı. Ben eve erken gidip alkol almak için hazırlık yaptım. Daha sonra eve Şükrü Benli, M.T. ile birlikte geldi. Diğerleri nerede diye sorduğumda, 'İşi çıktı gelmeyecek onlar. Şükrü, benim arkadaşım sorun olur mu, birlikte içeriz?' dedi. Bende sakıncası yok dedim oturup beraber içtik ben mutfağa gittiğimde M.T. ile Şükrü Benli kavga etmiş. M.T., 'bana al bu adamı gönder' elimden kaza çıkacak' dedi. Bende dışarıda birlikte geldikleri Bulgaristan uyruklu, 'Jorko' lakaplı şoföre söyledim. O da alıp götürdü" dedi. Cinsel istismar suçundan savunma yapan diğer tutuklu sanık Ş.G. ise "O gece ben o eve gitmedim. Yolda inip Türkiye'ye geldim. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.
'EDİRNE'DE OTEL GÖRÜNTÜLERİ SORULDU'
İddianamede olay öncesi azmettirme suçundan hakim karşısına çıkan Bulgaristan'da turizm işletmeciliği yapan S.Y.'ye hakim, Edirne'de bir otelde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüşme yaptıklarını ve bu görüşmeden sonra olayın yaşandığı hatırlatarak, savunma yapması istendi. Sanık S.Y. görüşmede havadan sudan konuşulduğunu ve Recep Gürkan ile otelde karşılamalarının tamamen tesadüf olduğunu söyledi.
Duruşmada sanık avukatları, Şükrü Benli'nin çelişkili ifadelerinin olduğunu ve sanıkların beraatını istedi. Şükrü Benli'nin cinsel istismar ve diğer suçlamaların sağlık raporlarında belirtilmediği vurgulandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bir sonraki duruşmada Recep Gürkan'ı hazır edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de 1.5 milyon liralık naylon fatura operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de 1.5 milyon liralık naylon fatura ...
Edirne jandarmasından ‘naylon’ fatura operasyonu 1 milyon 500 bin TL’lik haksız kazanca jandarma ‘dur’ dedi
YEREL HABERLER Edirne jandarmasından ‘naylon’ fatura operasyonu 1 ...
Destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak
YEREL HABERLER Destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya ...
Meriç’te 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Meriç’te 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtıldı
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, Kosova’da Trakya Üniversitesi mezunlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, ...
Yeşilay, Roman dernekleri ile birlikte bağımlılıkla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Yeşilay, Roman dernekleri ile birlikte bağımlılıkla ...
“Benim Kulübüm Yeşilay” projesi uygulandı
YEREL HABERLER “Benim Kulübüm Yeşilay” projesi uygulandı
Trakya Üniversitesi ile Kosova Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi ile Kosova Rezonanca Tıp ...
İhtiyaç sahibi aileler mahallelerinde ziyaret ediliyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi aileler mahallelerinde ziyaret ...
Trakya Üniversitesi, Kosova'da yeni projeler için adım atıyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, Kosova'da yeni projeler için ...
Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller için mesleki gelişim projesi başarı ile sona erdi
YEREL HABERLER Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller ...
Edirne'de Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı
YEREL HABERLER Edirne'de Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı
‘Komşu zulmü’ kaldığı yerden devam ediyor Bu kez de demir çubuklarla darp ettiler
YEREL HABERLER ‘Komşu zulmü’ kaldığı yerden devam ediyor Bu kez de ...
Enez açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü
YEREL HABERLER Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü
Kamyona arkadan çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını ...
Kapıkule’de 4.5 milyon adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule’de 4.5 milyon adet makaron ele geçirildi
16 milyon liralık ulaşım vurgunu iddialarına 'ETUS'dan açıklama
YEREL HABERLER 16 milyon liralık ulaşım vurgunu iddialarına ...
Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin
YEREL HABERLER Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge ...
Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz”
YEREL HABERLER İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Türkiye'nin ...
Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 ...
İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 ...
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X