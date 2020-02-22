Trakya Üniversitesi, Balkanlar ağını genişletmeye devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trakya Üniversitesi, Balkanlar ağını genişletmeye devam ediyor

İHA

Balkanlara yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve bu kapsamda Balkanlardaki birçok üniversite ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalayan Trakya Üniversitesi, 40 yıla uzanan bilgi birikimi ve deneyimini, Balkan coğrafyasındaki üniversitelere aktarmaya devam ediyor.

Trakya Üniversitesi, Balkanlar ağını genişletmeye devam ediyor

Balkanlara yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve bu kapsamda Balkanlardaki birçok üniversite ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalayan Trakya Üniversitesi, 40 yıla uzanan bilgi birikimi ve deneyimini, Balkan coğrafyasındaki üniversitelere aktarmaya devam ediyor.
Balkan odaklı çalışma ve projeleriyle Balkan coğrafyasının öncü kurumlarından biri olan ve Balkan Üniversiteler Birliği’nin (BUA) daimi genel sekreterlik görevini yürüten Trakya Üniversitesi, 2015 yılında, Kosovan’nın Ferizaj kentinde kurulan Universty Of Applied Sciences Ferizaj ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi hedeflenen ortak proje ve iş birliği adımları öncesi bir görüşme gerçekleştirdi.
Kosova’da, bir dizi temasta bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Ferizaj kentine giderek Universty Of Applied Sciences Ferizaj’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Universty Of Applied Sciences Ferizaj Rektörü Prof. Dr. Agron Bajraktari ve Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Rrahim Sejdiu ile bir araya gelen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, iki üniversite arasında yakın zamanda gerçekleştirilecek iş birliği öncesi görüşmelerde bulundu. Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada’nın da eşlik ettiği ziyarette Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, iki üniversite arasında gerçekleştirilmesi planlanan ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Trakya Üniversitesi’nin tüm bilgi, birikim ve tecrübesini, istekli olan kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazır oldukları mesajını verdi.
Trakya Üniversitesi’nin Balkanlarda hayata geçirdiği vizyon çalışma ve projelerle Balkanlar ve Türkiye arasında bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Universty Of Applied Sciences Feriza’a her türlü katkı ve desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Trakya Üniversitesi’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Balkanlar odaklı çalışmalarını ara vermeden sürdüreceğini belirten Prof. Erhan Tabakoğlu, Universty Of Applied Sciences Feriza ile yakın zamanda hayata geçirmeyi düşündükleri eğitim, sanat, kültür ve bilim alanındaki iş birliği anlaşması sayesinde, Trakya Üniversitesi’nin Balkanlardaki iletişim ağının daha da genişleyeceği gibi dost ülke Kosova’nın eğitim hayatına katkı sunmuş olacaklarını ifade etti.
Universty Of Applied Sciences Ferizaj Rektörü Prof. Dr. Agron Bajraktari ise üniversitelerinin genç bir üniversite olduğunu ifade ederek, Trakya Üniversitesi gibi köklü bir üniversite ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ve Trakya Üniversitesi’nin tecrübelerinin kendilerine yol göstereceğini ifade ederek, en kısa sürede Edirne’ye gelmek istediklerini belirtti.
Görüşmelerin ardından, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu önderliğindeki Trakya Üniversitesi heyeti, Universty Of Applied Sciences Ferizaj’ın farklı fakültelerini ziyaret ederek, öğrenciler tarafından üretilen tasarımlar hakkında bilgi aldı. Kosova’nın Ferizaj kentinde bulunan ve uzun yıllar Priştine Üniversitesi'nin Ferizaj'daki Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak eğitim veren Universty Of Applied Sciences Ferizaj, 2015 yılından bu yana üniversite statüsünde Kosova’ya hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkan Türkleri Edirne'de buluştu
YEREL HABERLER Balkan Türkleri Edirne'de buluştu
Köyde atıl durumda bulunan ambulans, kütüphane olacak
YEREL HABERLER Köyde atıl durumda bulunan ambulans, kütüphane olacak
Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü Mamuşa’da
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına ...
Edirne'de 1.5 milyon liralık naylon fatura operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de 1.5 milyon liralık naylon fatura ...
Edirne jandarmasından ‘naylon’ fatura operasyonu 1 milyon 500 bin TL’lik haksız kazanca jandarma ‘dur’ dedi
YEREL HABERLER Edirne jandarmasından ‘naylon’ fatura operasyonu 1 ...
Destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak
YEREL HABERLER Destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya ...
Meriç’te 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Meriç’te 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtıldı
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, Kosova’da Trakya Üniversitesi mezunlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, ...
Yeşilay, Roman dernekleri ile birlikte bağımlılıkla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Yeşilay, Roman dernekleri ile birlikte bağımlılıkla ...
“Benim Kulübüm Yeşilay” projesi uygulandı
YEREL HABERLER “Benim Kulübüm Yeşilay” projesi uygulandı
Trakya Üniversitesi ile Kosova Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi ile Kosova Rezonanca Tıp ...
İhtiyaç sahibi aileler mahallelerinde ziyaret ediliyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi aileler mahallelerinde ziyaret ...
Trakya Üniversitesi, Kosova'da yeni projeler için adım atıyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, Kosova'da yeni projeler için ...
Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller için mesleki gelişim projesi başarı ile sona erdi
YEREL HABERLER Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller ...
Edirne'de Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı
YEREL HABERLER Edirne'de Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı
‘Komşu zulmü’ kaldığı yerden devam ediyor Bu kez de demir çubuklarla darp ettiler
YEREL HABERLER ‘Komşu zulmü’ kaldığı yerden devam ediyor Bu kez de ...
Enez açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü
YEREL HABERLER Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü
Kamyona arkadan çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını ...
Kapıkule’de 4.5 milyon adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule’de 4.5 milyon adet makaron ele geçirildi
16 milyon liralık ulaşım vurgunu iddialarına 'ETUS'dan açıklama
YEREL HABERLER 16 milyon liralık ulaşım vurgunu iddialarına ...
Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin
YEREL HABERLER Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge ...
Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X