Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü Mamuşa’da

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kosova’da bulunan Trakya Üniversitesi heyeti, Kosova’nın tarihi şehri Prizren’de de bir dizi görüşme geçekleştirdi.

Priştine temaslarının ardından Prizren’e geçen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Balkanlar'da Osmanlı izlerinin en yoğun görüldüğü yerlerden biri olan Prizren’de temaslarda bulundu.

Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Balkanlar yolculuğunu sürdüren Trakya Üniversitesi heyeti Prizren’de, Kosova Demokratik Türk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu, Prizren Belediye Başkanlığı ve Kosova’daki Türk köyü Mamuşa’yı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan heyet, Prizren temasları kapsamında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, KDTP Genel Başkan Yardımcısı Müferra Şinik, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ile bir araya geldi. Trakya Üniversitesi heyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bilim, kültür, sanat, sağlık ve turizm gibi alanlarda hayata geçirilecek ortak projelere yönelik temasların ardından, Prizren’e 15 dakika uzaklıkta bulunan Mamuşa Kasabası’nı ziyaret ederek, Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu liderliğindeki Trakya Üniversitesi heyeti ilk olarak, Kosova Demokratik Türk Partisi’ni (KDTP) ziyaret ederek, Parti Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, beraberindeki heyetin yanı sıra KDTP Genel Başkan Yardımcısı Müferra Şinik de eşlik etti.

Kosova Demokratik Türk Partisi yöneticilerinin de katıldığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş ve güç birliğinin önemi ile bu konudaki imkânların genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Trakya Üniversitesi’nin dış ilişkilerde yürüttüğü politika ve Balkanlar misyonu hakkında görüşlerini paylaşan Trakya Üniversitesi heyeti, Kosova’da yaşayan soydaş ve akrabalarla birlikte Kosova’dan gelen öğrencilere sağladıkları imkânlar hakkında bilgiler verdi. Trakya Üniversitesi’nin Kosova’da gerçekleştirdiği faaliyetlerin aktarıldığı görüşmelerde, bölgesel çalışma ve dostluk ilişkilerine yönelik katkıların yanı sıra Edirne’de, Kosovalı vatandaşlara ve soydaşlara, sağlık alanında verilen hizmetler anlatıldı. Türk soydaşların, üniversite hastanesinden Türkiye’deki vatandaşlarla aynı statüde faydalanabildiğinin vurgulandığı görüşmede, Kosovalı öğrenciler ile bilgiler paylaşıldı. Trakya Üniversitesi’nin bölgedeki çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden KDTP Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, “Trakya Üniversitesi eğitimden sağlığa her anlamda gerek Kosova halkının gerekse burada yaşayan Türk toplumunun yanında. Bu gücü ve koşulsuz desteği her zaman yanımızda, arkamızda hissetmek bize cesaret veriyor. Bölgedeki çalışmaları ve gayretleri nedeniyle, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere tüm Trakya Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kosova Demokratik Türk Partisi’nin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın ile bir araya geldi. Görüşmede, Trakya Üniversitesi’nin, Kosova ve Balkanlar’da, kültürel ve bilimsel ortama yaptığı katkılar ile Balkan odaklı çalışmaları hakkında bilgiler verilerek, bölgedeki Türk toplumunun ihtiyaç ve beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Prizren temasları kapsamında son olarak Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ile görüşen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu önderliğindeki heyet, Kosova’nın kültür başkenti Prizren’den daha fazla öğrenciyi Trakya Üniversitesi’nde görmeyi hedeflediklerini belirterek, gençlerin eğitimleri için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Heyet, son olarak Avrupa’da resmi dili Türkçe olan tek belediye olan, neredeyse tamamını Türklerin oluşturduğu Mamuşa Kasabası’na giderek, burada Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ile temaslarda bulundu. Bölge halkıyla beraber Türk kültür ve sanatının yaşamaya devam ettiği, adeta bir Anadolu kasabası havası taşıyan Mamuşa’da, Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ile bir araya gelen Trakya Üniversitesi heyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini arzu ettiklerini belirterek, Türk mirasını tanıtma ve koruma konusunda yürüttükleri çalışmalar ve projeler için Başkan Abdulhadi Krasniç’e teşekkürlerini iletti. Trakya Üniversitesi olarak Balkanlar’a ve Balkanlar’da yaşayan soydaşlara karşı kendilerini her zaman sorumlu hissettiklerini belirten heyet, güçlü Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Görüşmelerde, Mamuşa’da sağlık hizmeti veren sağlık personeline, Trakya Üniversitesi ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimleri planlanması konusunda hemfikir kalındı.

