Köyde atıl durumda bulunan ambulans, kütüphane olacak

Edirne’nin Büyükdöllük köyünden Almanya’ya taşınan gurbetçi vatandaşların kendi aralarında topladığı paralarla sağlık ocağına aldıkları ambulans bu kez ‘cahillikten kurtaracak’ projesi ile gezici kütüphaneye dönüştürülecek.

Edirne merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde yaşarken çalışmak için Almanya’ya giden ve kısa bir süre sonra kendi aralarında para toplayarak vefakar köylülerin 1996 yılında ambulans alarak sağlık ocağına hibe ettiklerini söyleyen köy muhtarı Ahmet Karanfil, ambulansın 2006 yılına kadar hizmet verdiğini belirtti.

Sağlık ocağının kapatıldıktan sonra ambulansın kullanılmadığının altını çizen muhtar Karanfil, atıl vaziyette bulunan ambulansı gezici kütüphaneye dönüştürme kararı aldıklarını söyledi.

Ambulansın bakımını yaptıktan sonra gezici kütüphane olarak civar köylerde de hizmet vereceğini vurgulayan Karanfil, gurbetçi vatandaşların da bu projeyi mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

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