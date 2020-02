Edirne'deki kazılarda Osmanlı Saray'ının kapısı bulundu

EDİRNE'de Osmanlı padişahı 2'nci Murad tarafından 1450 yılında yapımı başlanan ve oğlu Fatih Sultan Mehmet tarafından tamamlanan Edirne Yeni Sarayı (Saray-ı Cedide-i Amire) kazı çalışmalarında, giriş kapısının temeline ulaşıldı. Kazı başkanı Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, sarayın has bahçeye açılan kapısının temellerine ulaşıldığını belirterek, "Kazılarda 15'inci yüzyıla ait duvarı bulduk. Bunun yanı sıra yine askeri müdahale edilmiş olan dönemde eklenti olarak karşımıza çıkan yeni duvarlar var. Bütüncül olarak kazıyı tamamladığımızda 15'inci yüzyıl duvarlarını belirli bir yüksekliğe göre tamamlayıp, avlu duvarlarını daha belirgin hale getireceğiz" dedi.

Günümüzde tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Tunca Nehri kenarında bulunan 'Edirne Yeni Sarayı' kazı çalışmalarında, giriş kapısına ulaşıldı. Osmanlı padişahlarından 2'nci Murad, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'a ev sahipliği yapan ve bir dönem imparatorluğun yönetildiği saray, OsmanlıRus savaşında cephaneliğin patlatılması sonucu büyük zarar gördü. Patlamada birçok tarihi bina zarar görüp yıkılsa da, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Saray Mutfağı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapılar dönem dönem yapılan restorasyon çalışmalarıyla günümüzde ayakta kalan eserler olarak dikkat çekiyor.

Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu başkanlığında devam eden kazı çalışmaları sonrası sarayın, ören yeri olarak Mayıs ayında ziyarete açılması hedefleniyor. Alanda ayrıca kazı çalışmalarında elde edilen eserler ile birlikte taşkınlarda zarar gören Saray Mutfağı, Kum Kasrı Hamamı ve Adalet Kasrı müze olarak düzenlenip, kazılarda bulunan eserler burada sergilenecek.

FATİH'İN CİHANNÜMA'SI RESTORE EDİLECEK

Alanda en çok dikkat çeken eserlerden biri ise Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve İstanbul'un fetih planlarının yapıldığı büyük bir kısmı yıkık olan Cihannüma Kasrı. Yıkık kapı sonrası alanda günümüze ulaşmayı başaran binanın restorasyon çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

'HAS BAHÇEYE AÇILAN KAPI'

Kazı çalışmalarında has bahçeye açılan kapının temellerine ulaştıklarını belirten Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, "Kazılarda 15'inci yüzyıla ait duvarı bulduk. Bunun yanı sıra yine askeri müdahale edilmiş olan dönemde eklenti olarak karşımıza çıkan yeni duvarlar var. Bütüncül olarak kazıyı tamamladığımızda 15'inci yüzyıl duvarlarını belirli bir yüksekliğe göre tamamlayıp, avlu duvarlarını daha belirgin hale getireceğiz. Demir kapının olduğu alan, Fatih Köprüsü'nden hemen sonra Kum Meydanı'na geçişi sağlayan bir kapı. Buradan Kum Meydanı'na ve cihannümaya ulaşım sağlanmış oluyor" dedi.



