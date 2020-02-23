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Zayıflamak için başladığı halterde dünya şampiyonu oldu

DHA

EDİRNE'de, 104 kilo iken zayıflamak için spora başlayan Murat Şirmen (41), halterin bir dalı olan Bench Press'de kendini geliştirerek, dünya şampiyonu oldu. Ağırlık kaldırırken maneviyatın çok önemli olduğunu söyleyen Şirmen, "Ben Türk'üm. Manevi olarak sunacağım çok fazla şey var. Ağırlığı kaldırırken, Gazi Mustafa Kemal'i, Seyit Onbaşı'yı düşünüyorum. Seyit Onbaşı'nın o 276 kiloluk top mermisini nasıl kaldırdığını düşünüp, oradan güç alıyorum" dedi.

EDİRNE'de, 104 kilo iken zayıflamak için spora başlayan Murat Şirmen (41), halterin bir dalı olan Bench Press'de kendini geliştirerek, dünya şampiyonu oldu. Ağırlık kaldırırken maneviyatın çok önemli olduğunu söyleyen Şirmen, "Ben Türk'üm. Manevi olarak sunacağım çok fazla şey var. Ağırlığı kaldırırken, Gazi Mustafa Kemal'i, Seyit Onbaşı'yı düşünüyorum. Seyit Onbaşı'nın o 276 kiloluk top mermisini nasıl kaldırdığını düşünüp, oradan güç alıyorum" dedi.
Edirne'de butik işleten Murat Şirmen, aldığı kilolardan kurtulmak için spor salonuna yazıldı. Bu süreçte haltere olan ilgisini keşfeden Şirmen, 104 kilolayla başladığı salonda 28 kilo verdi. Hocalarının da teşvikiyle haltere yönelen Şirmen, 2018 yılında Ankara'da yapılan halter şampiyonasında rekor kırdı. Daha sonra davet edildiği Ukrayna'nın Kiev şehrinde kendi sıkletinde Dünya Şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çeken Şirmen, son olarak İstanbul'da Uluslararası Ağırlık Kaldırma Federasyonu (IPF) tarafından 16 Şubat'ta düzenlenen Powerlifting Türkiye Şampiyonası'nda da yine kendi sikletinde birinci oldu.
'AMCAMIN HARÇLARDAN YAPTIĞI HALTERİ KALDIRIYORDUM'
Spora 12 yaşında babasının teşvikiyle başladığını söyleyen Şirmen, üniversite yıllarına kadar çeşitli branşlarla ilgilendiğini belirtti. Şirmen, "Üniversite de 2 yıl güreş yaptım. Ondan sonra amcam sağ olsun bize harçtan 30 kiloluk halter yapmıştı evde. Her gün bin kere onu kaldırıyordum. Hemen hemen her gün onunla çalıştım. Sonrasında askerlik geldi, bıraktım. Askerden sonra antrenman yapmadım" dedi.
'ZAYIFLAMAK İÇİN GİTMİŞTİM, YENİDEN HALTERE BAŞLADIM'
Askerden geldikten sonra aldığı kiloları vermek üzere spor salonuna yazıldığını ve bu süreçte yeniden haltere ilgi duyduğunu kaydeden Şirmen, "104 kiloya gelmiştim ve zayıflamaya karar verdim. Spor salonuna başladım. 1 ay çalıştım, koştuk, kardiyo yaptım, 28 kilo verdim. Ondan sonra halter daha fazla ilgimi çekmeye başladı ve haltere başladım. 1 yıl yaptım. Hocam beraber çalışmamız gerektiğini söyledi. Bir süre daha devam ettim ve bıraktım. Sonra 2017 yılında Çerkezköy'de müsabaka vardı. Onu seyretmeye gittim. Kaldırılan kiloları kaldırabilirim diye düşündüm ve 2017 Ocak ayında yeniden çalışmaya başladım" dedi.
TÜRKİYE VE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Son 3 yılda zayıflamak için yeniden başladığı halter sporunda çeşitli yarışmalarda şampiyonluk aldığını söyleyen Şirmen, "2018'in 19 Mayıs'ında Ankara'da yarışma yapıldı. Orada Türkiye rekoru kırarak birinci oldum. O hırsla arkadaşların da teşvikiyle çalışmaya devam ettim. 2019'un Ekim ayında Ukrayna'nın Kiev şehrindeki uluslararası müsabakaya davet edildim. Orada da dünya şampiyonu oldum. En son geçen hafta 16 Şubat'ta dünyanın en büyük federasyonlarından IPF'in Türkiye şampiyonasında da birinci oldum. Şu anda çalışmaya devam ediyorum. Antrenmanlarda 175 kilo kaldırabiliyorum ama yıl sonuna kadar hedefim 200 kilo. İnşallah o da olacak ve başaracağım. Allah sağlık verdikçe çalışıp başaracağım" dedi.
Zayıflamak için spora başladığını ve şampiyon olduğunu söyleyen Şirmen, "Gurur duyuyorum tabii ki. İlk müsabaka olarak Belarus'a davet edildim Haziran ayında. Allah'ın izniyle orada da Türk bayrağını dalgalandıracağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu sporda maneviyat çok önemli. Yani bir şeylere tutunmak gerekiyor. İnsanlar o ağırlığı kaldırırken bir şeylere tutunmak istiyor. Ben kendimi şöyle motive ediyorum. Ben Türk'üm manevi olarak sunacağım çok fazla şey var. Ağırlığı kaldırırken, Gazi Mustafa Kemal'i, Seyit Onbaşı'yı düşünüyorum. Seyit Onbaşı'nın o 276 kiloluk top mermisini nasıl kaldırdığını düşünürüm. Oradan güç alırım ben. Ben Türk'üm dediğim gibi, tutunacak çok şeyim var. O nedenle kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sporcunun çalışması
-Şirmen'in halter kaldırması
-Spor salonunda çalışanlar
-Şirmen'in antrenmanından detaylar
-Şirmen ile röp.
-Dünya şampiyonasındaki yarışması
-Detaylar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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