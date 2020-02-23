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Edirne’de taraftarlar birbirine girdi: 3 yaralı

İHA

Edirne'de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

Edirne’de taraftarlar birbirine girdi: 3 yaralı

Edirne’de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, çok sayıda taraftar gözaltına alındı.
Edirne’nin Zübeyde Hanım Caddesi yakınlarında karşılaşan iki takımın taraftarları arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraftarlar birbirlerine parke taşı, şişe ve sopalarla saldırdı. Yaralanan taraftarlar ambulansta tedavi altına alındı. Taşkınlık çıkartan bazı taraftarlar da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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