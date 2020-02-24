Topladığı şişelerin dibindeki içkileri karıştırıp içti, öldü

İkinci Cemre ne zaman, nereye düşecek?

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EDİRNE'de, topladığı şişelerin dibindeki içkileri karıştırarak içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Süleyman Çalık (50), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Keşan'da yaşayan Süleyman Çalık, iddiaya göre 13 Şubat'ta çevreden toplayarak evine getirdiği şişelerin dibindeki içkileri bir bardakta karıştırarak içti. Bir süre sonra yüzü moraran ve fenalaşan Çalık, eşinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde 9 gün tedavi gören Çalık, cumartesi günü doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çalık'ın cenazesi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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