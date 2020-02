Trakya Kariyer Fuarı’na yoğun ilgi

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Trakya Kariyer Fuarı, on binlerce öğrenciyi kamu ve özel sektörle bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle “Yetenek Her Yerde” sloganıyla 10 ayrı ilde düzenlenecek bölgesel kariyer fuarlarının ilki olan Trakya Kariyer Fuarı’nın açılış töreni Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 2425 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti. Trakya Üniversiteler Birliği üyesi Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversiteleri paydaşlığında organize edilen fuar 295 kurum ve kuruluşu, on binlerce öğrenciyle bir araya getirdi.

Bölgenin en büyük ve en geniş katılımlı organizasyonu olma özelliğine sahip Trakya Kariyer Fuarı’nın açılışı, 24 Şubat Pazartesi günü Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Fuarın ikinci ve son gününde öğrencilerin katılımı yoğun oldu. Üniversiteli gençler, gelecekleri ile ilgili planlamaları ve sorularını kamu ve özel sektörden gelen 295 standı tek tek gezerek, yetkililer ile paylaştı.

