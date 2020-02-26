ETB Başkanı Öztürk, TOBB’u temsilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yüksek İstişare Kurulu’nda

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) bir görev daha aldı. Öztürk, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yüksek İstişare Kurulu’nda TOBB’u temsilen görev yapacak.

Kurul tarafından; Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TURİB) faaliyetlerine katkı sağlamak üzere, şirketin ilerlemesini ve etkin faaliyet göstermesini sağlayacak karar ve tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapılarak şirket yönetim kurulu tarafından görüşülecek konuları değerlendirerek görüş ve raporlar oluşturulacak.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “Türkiye Ürün İhtisas Borsası, lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini temin etmek amacıyla 2019 yılında faaliyete geçmişti. Ülke tarımının geleceği olarak gördüğümüz Lisanslı Depoculuk Sistemine ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın faaliyetlerine en iyi şekilde katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören TOBB Başkanımız Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Öztürk, yeni görevin yanı sıra TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyeliği, TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyeliği ve TOBB TarımHayvancılık Çalışma Grubu Üyeliği ile Lisanslı Depoculuk Sisteminin ülkemizde tanıtılması ve yaygınlaşmasında önemli görevler yürüten TMOTOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu’nda TOBB’u temsilen görev yapmaya devam edecek.

Lisanslı depolara teslim edilen ürünler için oluşturulan tüm Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) alım ve satımları sadece TÜRİB bünyesinde yapılabiliyor. Depolama amacıyla teslim edilen ürün için düzenlenen ELÜS’ü elinde bulunduran üreticiler ile alımsatımını gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin "Yatırımcı" olarak TURİB sistemine kayıtlarının yapılması gerekiyor. Kayıt işlemleri TURİB Acentesi olan Edirne Ticaret Borsası aracılığıyla kısa sürede yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.