(Görüntülü) Edirne'de fırtına yerini sağanağa bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Edirne'de fırtına yerini sağanağa bıraktı

DHA

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.
Keşan ilçesinde saatteki hızı 70 kilometrenin üzerine çıkan fırtına, öğle saatlerinde kuvvetini kaybederken, sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısındaki güneş enerji sistemlerinden kopan parçalar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Arka camı kırılan araçta maddi hasar oluştu. Aynı apartmanın çatısından kopan çanak anten de kaldırımın üzerine düşerken, iş yerlerinin önünde bulunan plastik sandalye ve masalar da rüzgarın etkisiyle kaldırıma savruldu.
Şiddetli fırtına öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle ise Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir apartmanın ise dış cephe mantolama kaplaması çöktü. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-02-27 16:26:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi ...
(Görüntülü) Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Avrupa'ya açılan sınır kapılarında ...
Avrupa’ya açılan sınır kapılarında ‘korona’ tedbirleri
YEREL HABERLER Avrupa’ya açılan sınır kapılarında ‘korona’ ...
(Görüntülü) Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Avrupa'ya açılan sınır kapılarında ...
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi
(Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISINDA KORONAVİRÜS ...
(Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISINDA KORONAVİRÜS ...
(Görüntülü) Pazarkule Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazarkule Sınır Kapısı'nda koronavirüse ...
(Görüntülü) Pazarkule Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazarkule Sınır Kapısı'nda koronavirüse ...
ETB Başkanı Öztürk, TOBB’u temsilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yüksek İstişare Kurulu’nda
YEREL HABERLER ETB Başkanı Öztürk, TOBB’u temsilen Türkiye Ürün ...
Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı
Yoksul ailenin yaşam mücadelesi Okula gidemeyen çocukların en büyük hayalleri öğretmen ve hemşire olabilmek
YEREL HABERLER Yoksul ailenin yaşam mücadelesi Okula gidemeyen ...
Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı Çeltik üreticileri endişeli: “Yazın bu kadar kurumuyordu”
YEREL HABERLER Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı Çeltik üreticileri ...
Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 ...
Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı
YEREL HABERLER Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Eşini av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü buldu
YEREL HABERLER Eşini av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü buldu
Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, minibüs duraklarındaki kitaplıklara zarar verildi
YEREL HABERLER Edirne'de, minibüs duraklarındaki kitaplıklara zarar ...
14 yaşındaki anne, 4 yıl sonra bebeğini talep edebilecek
YEREL HABERLER 14 yaşındaki anne, 4 yıl sonra bebeğini talep ...
ETSO heyeti Trakya Kariyer Fuarı’nda
YEREL HABERLER ETSO heyeti Trakya Kariyer Fuarı’nda
Sınırı geçen Yunan askerlerinin kıyafetleri iade edildi
YEREL HABERLER Sınırı geçen Yunan askerlerinin kıyafetleri iade ...
Trakya Kariyer Fuarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Trakya Kariyer Fuarı’na yoğun ilgi
Alkollü yakalanan servis şoförüne velilerden tepki
YEREL HABERLER Alkollü yakalanan servis şoförüne velilerden tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X