Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2)

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DOLU YAĞDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu da etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın dış cephe mantolama kaplaması büyük gürültüyle çöktü. Çökmenin, binanın arka kısmında gerçekleşmesi nedeniyle yaralanan olmadı. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçit ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-02-27 17:52:02



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