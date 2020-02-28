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Yunanistan sınırını otobüsle kapattıYunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu. DHA-Gündem Türkiye-Edirne

2020-02-28 13:11:04



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