Mültecilerin tampon bölgede bekleyişi havadan görüntülendi

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti. Mültecilerin TürkYunan tampon bölgesinde bekleyişi havadan görüntülendi.
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