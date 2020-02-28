Göçmenlerden sınır kapısında hareketlilik

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Edirne’nin İpsala ilçesinde bulunan sınır kapısına Türkiye’nin Avrupa’ya geçişi engellememe kararını duyan göçmenler akın etti. Onlarca göçmen sınır kapısında hareketlilik oluşturdu.

Türkiye, Suriye'den gelecek göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğine dair bir karar verirken açıklamaları duyan göçmenler de bu sabah saatlerinde İpsala Sınır Kapısı’na akın etti.

Sosyal medya üzerinden haberleşerek ortak hareket eden göçmenler, sabah saat 08.15 sıralarında İpsala Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti. Sınır kapısı önünde toplanan göçmenler kaçak geçiş noktalarına doğru yöneldi.

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