Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi

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Edirne’de, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan Sınırı’nda bulunan tel örgülere ulaşma çabaları devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki tel örgüye ulaşmaya çalışan mülteciler havadan görüntülendi.

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