Pazarkule sınır kapısında hareketlilik



Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYERFeridun AÇIKGÖZ-/istanbul, (DHA) YUNANİSTAN'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldığı söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki söylentilerden sonra, bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Yunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Göçmenlerin ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüldü. Bekleyiş sırasında zaman zaman hareketlilik yaşandı. Tampon bölgedeki göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldığını söyledi.(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Edirne

2020-02-28 17:01:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.