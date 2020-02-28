Komşudan akıl almaz müdahale Kadın ve çocuk mültecilere gaz ve ses bombası attılar

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Edirne’de, bir grup düzensiz göçmenin PazarkuleKastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar. Yunan askerleri, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu mülteci grubuna, göz yaşartan gaz bombası ve ses fişekleri attı.

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