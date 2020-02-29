Akın akın gelmeye devam ediyorlar Binlerce kişi oldular, tampon bölgeye yürüyorlar

Mültecilerin umut yolculuğu ikinci günde de devam ediyor. Akın akın Edirne’ye gelen mülteciler, PazarkuleKastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgeye yürüyor. Sayıları düne göre en az 2 kat artan mülteci grubu, geceyi de soğuk havaya rağmen dışarıda geçirdi.

Öte yandan, mülteci grubun arasında çok fazla küçük yaşta çocuk ve kadın olması dikkat çekiyor.

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