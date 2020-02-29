Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

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Ali AKSOYER İstanbul DHAEDİRNE'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi.(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Edirne

2020-02-29 09:12:31



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