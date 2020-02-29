Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

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Ali AKSOYER/EDİNRE, (DHA)EDİRNE'de Pazarkule Sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık, bu sabah havadan da görüntülendi.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Edirne / Merkez Ali AKSOYER

2020-02-29 11:39:43



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