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Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor

DHA


Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ-Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE, (DHA)Türkiye'nin her yerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Yunanistan bu sabah sınır kapısını tel örgüyle kapatırken, zaman zaman göçmenlere gaz bombası atıyor. Göçmenler de taş atarak karşılık veriyor.
Dün sabah saatlerinden itibaren yurdun her yerinden Edirne'ye doğru yola çıkan göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'na gelmeye devam ediyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenler ile Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde büyük yoğunluk yaşanırken, Yunan askerlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapatması üzerine yüzlerce göçmen tampon bölgede bekliyor. 
OTOBÜSLERİ ÇEKİP, TEL ÖRGÜYLE KAPATTILAR
Sınır hattını dün otobüsler ile kapatan Yunanlılar, bu sabah ise tel örgüler çekti.
GAZ BOMBASI ATAN YUNAN ASKERİNE TAŞLA KARŞILIK VERİYOLAR
Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor.
ISPARTA´DAN EDİRNE´YE
Türkiye'nin pek çok bölgesinden kendi imkanlarıyla Edirne'ye ulaşan göçmenlerden bir İranlı "15 saattir yoldaydık, çok zor, çok soğuk, ne olacak bilmiyorum. Isparta'dan geliyoruz" dedi. Yalova'dan İstanbul'a oradan da Edirne'ye ulaştığını anlatan başka bir göçmen de "Açacaklar mı kapıları bekliyoruz. Otobüsler bir yerde bıraktı, oradan yürüyerek geldik" diye konuştu.
'BURADA HAYAT ÇOK ZOR'
Ailesi ile birlikte Isparta'dan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyen göçmen ise "Otobüsten inip, sınıra doğru yürümeye başladık. İnşallah kapılar açılır da geçeriz. Burada hayat çok zor.  Çocuklarımla geldim. Çocuklarımın biri 4, diğeri 10 yaşında" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ-Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ
2020-02-29 11:54:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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