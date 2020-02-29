Göçmenlere Yunanistan'ın gazlı müdahalesi havadan fotoğraflandı

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Ali AKSOYER/EDİRNE, (DHA)Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan fotoğraflandı.

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor. Gazlı müdahale havadan da fotoğraflandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Meriç Ali AKSOYER

2020-02-29 12:15:04



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